Briatore kritisch op Ferrari: "Waarom is er al vijftien jaar geen titel meer gepakt?"

Remy Ramjiawan

Donderdag 23 maart 2023 08:03

Voormalig Formule 1-teambaas Flavio Briatore heeft Ferrari bekritiseerd voor het gebrek aan betrokkenheid na een moeilijke start van het nieuwe seizoen. De renstal blies voorafgaand aan het jaar hoog van de toren, maar in de praktijk vallen de resultaten tegen.

Ferrari staat vierde in het constructeursklassement, met een achterstand van 61 punten op koploper Red Bull na slechts twee races. Hoewel het team vorig jaar als tweede eindigde, proefde het voor het laatst wereldkampioenschapssucces in de constructeursstrijd van 2008, terwijl de laatste rijderstitel in 2007 werd behaald met Kimi Räikkönen. De huidige Formule 1-CEO Stefano Domenicali leidde het team naar de meest recente titel, waarbij Marco Mattiacci, Maurizio Arrivabene en Mattia Binotto allen tekort kwamen.

Eigenaren Ferrari moeten opstaan

Nadat Binotto eind vorig jaar ontslag nam, werd Frédéric Vasseur geïnstalleerd als de nieuwe teambaas, maar Briatore wordt moe van alle 'praatjes'. "In Maranello zijn er mensen die in de winter praten, terwijl er een grondige analyse moet worden gemaakt van de vraag waarom we al meer dan 15 jaar niet hebben gewonnen", zei Briatore tegen Corriere della Sera. Op de vraag wie verantwoordelijk zou moeten zijn voor deze taak, voegde Briatore eraan toe: "De eigenaren van Ferrari (maar) ik zie daar niet veel van terug."

Briatore wijst naar jaren negentig

Briatore was algemeen directeur van het Benetton-team tijdens de kampioensjaren 1994 en 1995 met Michael Schumacher achter het stuur. Maar toen Schumacher in 1996 naar Ferrari vertrok, maakte een aantal personeelsleden de sprong met hem. Hoewel dit niet resulteerde in onmiddellijk succes voor de Scuderia, werd de basis gelegd voor een periode van dominantie in het begin van de jaren 2000. Briatore suggereerde dat Ferrari misschien verder moet kijken dan de topbaan en personeel van andere teams moet weghalen om andere functies in te vullen: "Het is niet genoeg om één persoon aan de top te veranderen. We hebben figuren van gewicht in het team nodig en die zijn er nu niet. Ik herinner me dat ze continu begonnen te winnen toen ze tien of twaalf mensen weghaalden bij Benetton en toen deden ze het ineens heel goed."