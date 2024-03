Sergio Pérez boekte vorig jaar in Saoedi-Arabië een mooie overwinning tijdens de tweede race van het seizoen en de Mexicaanse coureur hoopt dat kunstje natuurlijk het komende weekend maar wat graag te herhalen. De teamgenoot van Max Verstappen blikt vooruit.

Het seizoen voor Red Bull Racing is het afgelopen weekend uitstekend begonnen. Tijdens de Grand Prix van Bahrein hadden de Red Bulls de eerste twee dagen in eerste instantie nog de nodige moeite. De afstellingen waren niet zoals gewenst en de RB20s hadden bovendien veel last van de harde wind. Het zorgde er mede voor dat de formatie van de geplaagde Christian Horner tijdens de vrije trainingen telkens redelijk ver achter bleven hangen en de vraagtekens langzaam groter werden.

Pérez knap tweede

Ook in VT3 ging het nog niet van harte en in Q1 en Q2 kende men ook de nodige moeite. Verstappen wist in Q3 - geslepen zoals hij is - toch de touwtjes aan elkaar te knopen met een bijzonder sterk rondje, waardoor hij op zaterdag in de race vanaf pole mocht vertrekken. Pérez moet het doen met een teleurstellende vijfde stek, achter de Ferrari's en George Russell. Toch bleek op zaterdag de Red Bull uitermate sterk te zijn en klom de Mexicaan op richting de tweede stek, op ruime afstand van Verstappen. Een mooi begin voor de vorig jaar zo geplaagde coureur.

Mexicaan blikt vooruit

Pérez, vorig jaar goed voor de zege op het semi-stratencircuit, heeft veel zin om dat kunststukje te herhalen: "Ik kijk uit naar Djedda na het geweldige teamresultaat in Bahrein. Verschillende dingen gingen niet helemaal geweldig in de eerste race en dus is er nog een hoop werk aan de winkel met de auto. We hebben echter en goede basis om verder vanaf te bouwen. Er is altijd een hoop actie tijdens deze race en het kan heel spannend gaan worden. Vorig jaar had ik hier een geweldige overwinning en dat wil ik graag herhalen."

