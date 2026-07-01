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Cadillac, Silverstone, 2026 Instagram @ cadillacf1

Cadillac verrast en onthult speciale kleurstelling voor raceweekend in Silverstone | F1 Shorts

Cadillac, Silverstone, 2026 Instagram @ cadillacf1 — Foto: © Instagram @cadillacf1
46 reacties

Cadillac verrast en onthult speciale kleurstelling voor raceweekend in Silverstone | F1 Shorts

Al het korte en spraakmakende Formule 1-nieuws, gebundeld op één plek.

Redactie
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Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

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