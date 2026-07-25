close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, generic, HungarianGP, 2026, Red Bull

Hoe laat begint vandaag de kwalificatie in Hongarije?

Max Verstappen, generic, HungarianGP, 2026, Red Bull — Foto: © IMAGO

Hoe laat begint vandaag de kwalificatie in Hongarije?

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Het raceweekend in Hongarije is in volle gang en na de eerste twee trainingen is het tijd geworden voor de laatste oefensessie, maar ook voor de kwalificatie voor de race op de Hungaroring.

Ferrari is sterk uit de startblokken gekomen vrijdag, met Charles Leclerc die tijdens de eerste vrije training de snelste tijd wist neer te zetten met een 1:19.075. Ook Max Verstappen zat er op P2 in die sessie goed bij, al kwam hij nog wel bijna een halve seconde tekort. In de tweede training was het die andere Ferrari, namelijk die van Lewis Hamilton, die met een 1:18.729 de training als snelste wist af te sluiten. Leclerc sloot aan op P2 en Lando Norris op P3. Verstappen moest het doen met de vierde tijd, maar het gat was gegroeid naar bijna zeven tienden van een seconde.

Hoe laat begint vandaag de kwalificatie in Hongarije?

De zaterdag in Hongarije begint voor de Formule 1 om 12:30 uur met de derde en tevens laatste vrije training. Die sessie, waarin de teams voor het laatst de mogelijkheid krijgen om aan de wagens te sleutelen, zal vervolgens om 13:30 uur voorbij zijn. Om 16:00 uur begint vervolgens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije.

Zaterdag 25 juli
12:30 - 13:30 uur: Vrije Training 3
16:00 - 17:00 uur: Kwalificatie

Zondag 26 juli
15:00 uur: Grand Prix van Hongarije

Gerelateerd

Grand Prix van Hongarije Hungaroring

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

GPDA-voorzitter Wurz eerlijk over Verstappen: "Ik denk dat hij het zelf nog niet weet"

GPDA-voorzitter Wurz eerlijk over Verstappen: "Ik denk dat hij het zelf nog niet weet"

  • 10 minuten geleden
Hamilton geniet van comeback Ferrari: "Kijk waar we vorig jaar stonden"

Hamilton geniet van comeback Ferrari: "Kijk waar we vorig jaar stonden"

  • 55 minuten geleden
Verstappen baalt van situatie Alonso: "Fernando hoort in de top vijf thuis"

Verstappen baalt van situatie Alonso: "Fernando hoort in de top vijf thuis"

  • 3 uur geleden
Alonso hoopvol over nieuwe Aston Martin-updates: 'Zeer bemoedigend voor de toekomst'

Alonso hoopvol over nieuwe Aston Martin-updates: 'Zeer bemoedigend voor de toekomst'

  • Gisteren 21:03
Verstappen en Pérez knokken om baanpositie tijdens VT2 in Hongarije

Verstappen en Pérez knokken om baanpositie tijdens VT2 in Hongarije

  • Gisteren 19:58
Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen'

Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen'

  • Gisteren 19:03

Net binnen

11:05
GPDA-voorzitter Wurz eerlijk over Verstappen: "Ik denk dat hij het zelf nog niet weet"
10:20
Hamilton geniet van comeback Ferrari: "Kijk waar we vorig jaar stonden"
09:39
Newey weet niks over terugkeer Horner: "Ik hoor deze geruchten steeds"
08:53
Olav Mol juicht terugkeer Maleisië toe: "Je kan er niet zomaar even eentje in Europa doen"
08:06
Verstappen baalt van situatie Alonso: "Fernando hoort in de top vijf thuis"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen' Max Verstappen

Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen'

Gisteren 19:03
Bortoleto verdedigt Verstappen na pikante vraag: "Zie jij Max soms langzaam rijden?" Gabriel Bortoleto

Bortoleto verdedigt Verstappen na pikante vraag: "Zie jij Max soms langzaam rijden?"

Gisteren 09:22
TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap Recap

TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap

21 juli 2026 21:45 1
'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam Podcast

'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam

20 juli 2026 20:02
Ontdek het op Google Play
x