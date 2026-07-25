Hoe laat begint vandaag de kwalificatie in Hongarije?
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Het raceweekend in Hongarije is in volle gang en na de eerste twee trainingen is het tijd geworden voor de laatste oefensessie, maar ook voor de kwalificatie voor de race op de Hungaroring.
Ferrari is sterk uit de startblokken gekomen vrijdag, met Charles Leclerc die tijdens de eerste vrije training de snelste tijd wist neer te zetten met een 1:19.075. Ook Max Verstappen zat er op P2 in die sessie goed bij, al kwam hij nog wel bijna een halve seconde tekort. In de tweede training was het die andere Ferrari, namelijk die van Lewis Hamilton, die met een 1:18.729 de training als snelste wist af te sluiten. Leclerc sloot aan op P2 en Lando Norris op P3. Verstappen moest het doen met de vierde tijd, maar het gat was gegroeid naar bijna zeven tienden van een seconde.
Hoe laat begint vandaag de kwalificatie in Hongarije?
De zaterdag in Hongarije begint voor de Formule 1 om 12:30 uur met de derde en tevens laatste vrije training. Die sessie, waarin de teams voor het laatst de mogelijkheid krijgen om aan de wagens te sleutelen, zal vervolgens om 13:30 uur voorbij zijn. Om 16:00 uur begint vervolgens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije.
Zaterdag 25 juli
12:30 - 13:30 uur: Vrije Training 3
16:00 - 17:00 uur: Kwalificatie
Zondag 26 juli
15:00 uur: Grand Prix van Hongarije
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