'Red Bull wijst overnamebod van drie miljard dollar op Racing Bulls af'
'Red Bull wijst overnamebod van drie miljard dollar op Racing Bulls af'Maak ons je Google-favoriet
Red Bull heeft volgens The Times een overnamebod op zusterteam Racing Bulls afgeslagen. Het bod werd begeleid door Dean Attew, een voormalig adviseur van ex-Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone.
De inmiddels overleden Dietrich Mateschitz nam in 2005 het team van Jaguar over in de Formule 1 en een jaar later zou het noodlijdende Minardi ook onder de portefeuille van de Oostenrijkse zakenman vallen. Het Italiaanse team werd omgedoopt tot het zusterteam van Red Bull, waarmee Red Bull twee teams binnen de koningsklasse heeft. Die constructie staat anno 2026 onder een vergrootglas. Zo heeft McLaren-CEO Zak Brown zich er meermaals over uitgesproken en ziet hij graag een andere eigenaar voor Racing Bulls.
'Investeringsfonds uit Abu Dhabi meldt zich'
Die mogelijke nieuwe eigenaar zou zich bij Red Bull hebben gemeld, zo meldt het medium. Het gaat om een investeringsfonds uit Abu Dhabi dat interesse zou hebben gehad in het zusterteam, waarbij Attew en Andrew Harriott het bod hebben begeleid. Het zou gaan om een bedrag van 3 miljard dollar, dat Red Bull naar verluidt zou hebben afgeslagen.
Attew is geen onbekende naam. Zo was hij als adviseur van Ecclestone in 2016 ook betrokken bij de verkoop van de commerciële rechten van de Formule 1, die tot dat jaar in handen waren van CVC Capital, het bedrijf van Ecclestone. Liberty Media kocht uiteindelijk het aandelenpakket en is tot op heden nog altijd de eigenaar van de commerciële rechten van de koningsklasse.
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