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Hadjar

Hadjar grapt na tow aan Verstappen: "Het is een beetje als Deliveroo"

Hadjar — Foto: © IMAGO

Hadjar grapt na tow aan Verstappen: "Het is een beetje als Deliveroo"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Isack Hadjar vindt de cruciale slipstream die hij zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van België aan Max Verstappen gaf, vergelijkbaar met een bezorgdienst. De coureur van Oracle Red Bull Racing offerde zijn eigen snelle ronde op om zijn teamgenoot aan een plek op de eerste startrij te helpen en maakt een grappige vergelijking.

Verstappen kent een uitdagend seizoen waarin hij momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap bezet. Tijdens de kwalificatiesessie op het circuit van Spa-Francorchamps had de viervoudig wereldkampioen moeite om het tempo van polesitter Kimi Antonelli te evenaren. Omdat Hadjar vanwege motorwissels al een gridstraf van twintig plaatsen had geïncasseerd, besloot het team de Frans-Algerijnse rijder in te zetten om Verstappen een tactisch voordeel te bieden in het laatste deel van de kwalificatie.

Als Thuisbezorgd

De tactiek werd perfect uitgevoerd toen Hadjar inhield bij Stavelot. Vervolgens trok hij Verstappen door de snelle Blanchimont-bocht richting de Bus Stop-chicane. Terugblikkend op de actie trok de teamgenoot van de Nederlander een opvallende vergelijking. "Hij beslist waar hij het bezorgd wil hebben en ik bezorg het", zo stelt Hadjar bij Viaplay. Hij verduidelijkte zijn rol op het asfalt direct daarna: "Het is een beetje als Deliveroo [buitenlandse Thuisbezorgd, red.]. Dat is hetzelfde", zo lacht de jonge rijder. De opoffering van de vaste wedstrijdrijder, die bezig is aan zijn tweede seizoen in de koningsklasse, legde de Oostenrijkse renstal geen windeieren.

Groot verschil

Uit telemetriegegevens bleek dat Verstappen in de laatste sector aanzienlijk hogere topsnelheden behaalde dankzij de slipstream. De Red Bull-coureur klokte uiteindelijk een tijd van 1:44.678, waarmee hij net iets meer dan drie tienden toegaf op de Mercedes van Antonelli. Zonder de hulp van zijn stalgenoot had de startopstelling voor de race van vandaag er heel anders uitgezien voor Verstappen. De kopman van het team verklaarde na afloop zelf dat de 'tow' hem ongeveer drie tienden van een seconde tijdwinst heeft opgeleverd. Zonder die extra snelheid was hij naar eigen schatting rond de zesde positie blijven steken, in plaats van de tweede startplek die hij nu in handen heeft.

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