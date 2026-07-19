Max Verstappen bereidt zich voor op een zware verdedigingsslag tijdens de Grand Prix van België zodirect. De coureur van Red Bull Racing start vanmiddag vanaf de tweede positie en verwacht dat het lastig wordt om de concurrentie achter zich te houden.

De Nederlander kwalificeerde zich na een weergaloze tow van Isack Hadjar zaterdag als tweede achter Kimi Antonelli, die voor Mercedes alweer zijn zesde poleposition van het seizoen noteerde. Verstappen kende tot nu toe een uitdagend jaar in de RB22 en staat momenteel zevende in het kampioenschap met 76 punten, ruim achter klassementsleider Antonelli. Dankzij dus die strategische slipstream van teamgenoot Hadjar wist hij op het Belgische circuit toch een plek op de eerste startrij te bemachtigen. Achter hem starten George Russell en Charles Leclerc, nadat Lando Norris vanwege een gridstraf werd teruggezet.

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Vraagtekens

Tijdens de welbekende drivers parade vlak voor de race van zondag wordt hem gevraagd wat hij precies verwacht van de race die om 15:00 uur onder - zo lijkt het toch - droge omstandigheden verreden gaat worden: "Laten we het afwachten. Ik weet natuurlijk niet precies hoe competitief de auto's achter me zijn, maar ik verwacht dat het een gevecht wordt om ze achter me te houden", aldus Verstappen over de naderende wedstrijd. "Maar ik ga mijn best doen", voegt hij daaraan toe.

Favoriete circuit

Ondanks de wisselvallige prestaties van zijn bolide dit seizoen én de manier van racen op dit moment met de 2026-bolides geniet de rijder volop van het raceweekend in België. "Het is mijn favoriete plek, mijn favoriete circuit", vertelt hij tijdens de parade. "Voor mij is elke ronde die ik hier rijd altijd mooi. Ik kijk dan ook gewoon uit naar een goede race", besluit de Red Bull-coureur. Waar eerder in de week nog zware regenval werd voorspeld, is de verwachting nu overwegend droog met een mix van zon en wolken bij een temperatuur van ongeveer negentien graden.

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