Hadjar mist Zandvoort met polsblessure, Williams heeft beet en verlengt contract Sainz | GPFans Recap
Hadjar mist Zandvoort met polsblessure, Williams heeft beet en verlengt contract Sainz | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
Het is raceweek voor de Grand Prix van Nederland. Dat betekent dat er weer een heleboel nieuws naar buiten is gekomen. In deze GPFans Recap zetten we de meest gelezen nieuwtjes even voor je op een rij.
Nog een paar nachtjes slapen en het is eindelijk tijd voor de hervatting van het Formule 1-seizoen, met op de rol de allerlaatste editie van de Dutch Grand Prix. Dat geldt echter niet voor iedereen: Isack Hadjar heeft in de zomerstop namelijk een blessure opgelopen tijdens het boksen aan de pols, waardoor de Fransman verstek moet laten gaan in Zandvoort. Hij wordt bij het team vervangen door Liam Lawson, dit terwijl Yuki Tsunoda het weer een keertje mag laten zien bij Racing Bulls. Vanzelfsprekend waren er ook nog andere nieuwtjes.
'Hadjar mist Zandvoort door blessure: Lawson vervangt Fransman bij Red Bull'
Isack Hadjar moet de komende Grand Prix van Nederland hoogstwaarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan wegens een polsblessure. De 21-jarige Fransman liep de kwetsuur op tijdens een trainingssessie in de sportschool. Lees hier het hele artikel over Isack Hadjar.
Verstappen geniet van vakantie met gezin: "Lily op snelheid laten komen"
Max Verstappen heeft via sociale media een zeldzaam inkijkje gegeven in zijn familieleven tijdens de huidige zomerstop. De viervoudig wereldkampioen deelde een reeks foto's waarop hij geniet van een vakantie met zijn vriendin Kelly Piquet en hun dochter Lily. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen en zijn vakantie.
Red Bull bevestigt officieel: Hadjar mist Dutch Grand Prix met polsblessure
Red Bull Racing heeft een officiële update gegeven over Isack Hadjar. Deze ochtend kwam het nieuws naar buiten dat de Fransman een blessure zou hebben opgelopen en waarschijnlijk de race in Zandvoort moest laten schieten en daar is het team nu verder op ingegaan. Lees hier het hele artikel over Isack Hadjar die Zandvoort mist.
BBC onthult: 'Hadjar liep polsblessure op tijdens potje boksen'
Isack Hadjar moet de aanstaande Dutch Grand Prix in Zandvoort aan zich voorbij laten gaan. De 21-jarige Fransman blijkt specifiek te kampen met een polsblessure. Red Bull Racing heeft inmiddels officieel bevestigd dat de vaste teamgenoot van Max Verstappen dit raceweekend wordt vervangen door Liam Lawson en de BBC onthult hoe de blessure is ontstaan. Lees hier het hele artikel over de oorzaak van Isack Hadjar zijn absentie.
Williams volgt Albon-nieuws op met tweede verlenging: ook Sainz tekent bij
Alex Albon verlengde eerder deze week zijn contract bij het team van Williams en in navolging van dat fijne nieuws voor het team heeft men nu ook met Carlos Sainz zekerheid. De Spaanse rijder verlengt zijn contract bij de Britse formatie voor meerdere jaren en dus is de nabije toekomst van het team bezegeld. Lees hier het hele artikel over de oorzaak van Isack Hadjar zijn absentie.
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