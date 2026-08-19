close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Isack Hadjar, Red Bull Contentpool

BBC onthult: 'Hadjar liep polsblessure op tijdens potje boksen'

Isack Hadjar, Red Bull Contentpool — Foto: © IMAGO

BBC onthult: 'Hadjar liep polsblessure op tijdens potje boksen'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Isack Hadjar moet de aanstaande Dutch Grand Prix in Zandvoort aan zich voorbij laten gaan. De 21-jarige Fransman blijkt specifiek te kampen met een polsblessure. Red Bull Racing heeft inmiddels officieel bevestigd dat de vaste teamgenoot van Max Verstappen dit raceweekend wordt vervangen door Liam Lawson en de BBC onthult hoe de blessure is ontstaan.

De onfortuinlijke kwetsuur ontstond tijdens een trainingssessie in de sportschool gedurende de zomerstop van de Formule 1. Het nieuws over de polsblessure is volgens berichten ontstaan in de sportschool. Nu weet BBC het nog specifieker te melden. Volgens het doorgaans goed ingelichte Britse medium zou de blessure namelijk tijdens een potje boksen ontstaan zijn. Voor de huidige nummer acht van het wereldkampioenschap komt de fysieke tegenslag op een vervelend moment. De rijder van de RB22 kende tot dusver een sterk seizoen met 68 verzamelde punten, maar moet nu noodgedwongen toekijken.

Liam Lawson

Door de afwezigheid van de onfortuinlijke coureur moest de Oostenrijkse renstal snel schakelen voor de race in de Noord-Hollandse duinen. De keuze is daarbij gevallen op Lawson, die normaal gesproken uitkomt voor het zusterteam Racing Bulls en momenteel negende staat in de WK-stand. De invaller schuift door naar het hoofdteam om de honneurs waar te nemen naast de viervoudig wereldkampioen. Om het vrijgekomen stoeltje bij Racing Bulls op te vullen, keert reservecoureur Yuki Tsunoda tijdelijk terug op de grid om plaats te nemen naast Arvid Lindblad.

Gerelateerd

Red Bull Racing Isack Hadjar F1 Dutch Grand Prix Grand Prix van Nederland

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Red Bull bevestigt officieel: Hadjar mist Dutch Grand Prix met polsblessure

Red Bull bevestigt officieel: Hadjar mist Dutch Grand Prix met polsblessure

  • 1 uur geleden
  • 2
'Hadjar mist Zandvoort door blessure: Lawson vervangt Fransman bij Red Bull'

'Hadjar mist Zandvoort door blessure: Lawson vervangt Fransman bij Red Bull'

  • Vandaag 08:18
  • 2
'Red Bull trekt de portemonnee voor Verstappen', FIA velt oordeel over 'Macarena-vleugel' | GPFans Recap Recap

'Red Bull trekt de portemonnee voor Verstappen', FIA velt oordeel over 'Macarena-vleugel' | GPFans Recap

  • Gisteren 21:44
Verstappen geniet van vakantie met gezin: "Lily op snelheid laten komen"

Verstappen geniet van vakantie met gezin: "Lily op snelheid laten komen"

  • Vandaag 10:20
Wat mag je wel en niet meenemen naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort?

Wat mag je wel en niet meenemen naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort?

  • 17 augustus 2026 20:41
  • 17
Schumacher ziet dilemma voor Verstappen: 'Iets gebroken tussen Red Bull en hem'

Schumacher ziet dilemma voor Verstappen: 'Iets gebroken tussen Red Bull en hem'

  • 16 augustus 2026 18:35
  • 6

Net binnen

13:15
Red Bull bevestigt officieel: Hadjar mist Dutch Grand Prix met polsblessure
12:29
Video
VIDEO: 'Hadjar mist Dutch GP in Zandvoort door blessure' | GPFans News
11:24
Voorlopig geen Verstappen-bocht in Zandvoort: "Het komt er vast nog een keer van"
10:20
Verstappen geniet van vakantie met gezin: "Lily op snelheid laten komen"
09:15
Beroep rondom Monaco-straf Pierre Gasly krijgt datum: FIA-hof komt in actie
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special Special

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special

9 augustus 2026 07:38
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ foefje van de zilverpijlen

Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ

8 augustus 2026 19:37 19
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

8 augustus 2026 16:27
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

8 augustus 2026 10:04
Ontdek het op Google Play
x