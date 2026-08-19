BBC onthult: 'Hadjar liep polsblessure op tijdens potje boksen'
BBC onthult: 'Hadjar liep polsblessure op tijdens potje boksen'Maak ons je Google-favoriet
Isack Hadjar moet de aanstaande Dutch Grand Prix in Zandvoort aan zich voorbij laten gaan. De 21-jarige Fransman blijkt specifiek te kampen met een polsblessure. Red Bull Racing heeft inmiddels officieel bevestigd dat de vaste teamgenoot van Max Verstappen dit raceweekend wordt vervangen door Liam Lawson en de BBC onthult hoe de blessure is ontstaan.
De onfortuinlijke kwetsuur ontstond tijdens een trainingssessie in de sportschool gedurende de zomerstop van de Formule 1. Het nieuws over de polsblessure is volgens berichten ontstaan in de sportschool. Nu weet BBC het nog specifieker te melden. Volgens het doorgaans goed ingelichte Britse medium zou de blessure namelijk tijdens een potje boksen ontstaan zijn. Voor de huidige nummer acht van het wereldkampioenschap komt de fysieke tegenslag op een vervelend moment. De rijder van de RB22 kende tot dusver een sterk seizoen met 68 verzamelde punten, maar moet nu noodgedwongen toekijken.
Liam Lawson
Door de afwezigheid van de onfortuinlijke coureur moest de Oostenrijkse renstal snel schakelen voor de race in de Noord-Hollandse duinen. De keuze is daarbij gevallen op Lawson, die normaal gesproken uitkomt voor het zusterteam Racing Bulls en momenteel negende staat in de WK-stand. De invaller schuift door naar het hoofdteam om de honneurs waar te nemen naast de viervoudig wereldkampioen. Om het vrijgekomen stoeltje bij Racing Bulls op te vullen, keert reservecoureur Yuki Tsunoda tijdelijk terug op de grid om plaats te nemen naast Arvid Lindblad.
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