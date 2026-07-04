Coronel mist een beetje vuur bij Verstappen: "Max is redelijk gelaten"
Coronel mist een beetje vuur bij Verstappen: "Max is redelijk gelaten"Maak ons je Google-favoriet
Volgens Viaplay-analist Tim Coronel mag Max Verstappen wel wat meer passie tonen na afloop van zijn sessies. De voormalig autocoureur was teleurgesteld na het zien van een interview met de Red Bull Racing-rijder op vrijdag en stelt dat hij de strijdlustigheid bij de Nederlander mist. Coronel liet dit weten in het programma Vroooom.
Het huidige Formule 1-seizoen verloopt tot nu toe moeizaam voor de viervoudig wereldkampioen. Door de nieuwe motorreglementen kampt Red Bull met de hanteerbaarheid van de RB22, waarbij de elektrische inzet onvoorspelbaar wegvalt en de balans van de auto wordt verstoord. Wanneer het over dergelijk energiemanagement gaat, is dat volgens de analist direct aan het gezicht van Verstappen af te lezen. De coureur staat momenteel zevende in de tussenstand van het wereldkampioenschap met 73 punten.
Coronel ergert zich aan de gelaten houding die de Limburger voor de camera aanneemt. "Er mag wel een beetje meer vuur in zitten", vindt de analist. "Hij is redelijk gelaten. Normaal is het: potverdomme, ik wil elke keer eerste worden, de auto moet beter worden en ik heb daar nog onderstuur", zo imiteert Coronel de stercoureur terwijl hij met zijn vuist op tafel slaat. "Ik wil een beetje meer vuur. Kom op!", roept hij uit.
Geloof in Verstappen
Ondanks de teleurstelling over de huidige uitstraling van Verstappen, verliest Coronel het geloof in de rijder absoluut niet. Aan de tafel van Viaplay wordt ook Isack Hadjar geprezen. De jonge Fransman is dit jaar gepromoveerd naar de hoofdmacht van Red Bull en bezet met 42 punten de achtste plek in het kampioenschap, direct achter zijn ervaren teamgenoot. Presentator Rob Kamphues vraagt zich hardop af of de 21-jarige coureur Verstappen ooit kan overvleugelen. Coronel vindt die vraag echter enigszins lachwekkend. "Natuurlijk wordt Hadjar niet sneller. Dat is nog nooit iemand gelukt bij Max. Ik zie het niet gebeuren", oordeelt de analist.
Ook in vergelijking met de huidige leider in het wereldkampioenschap zet Coronel de Nederlander nog altijd op een eenzame hoogte. Kimi Antonelli domineert momenteel de sport namens Mercedes en heeft een riante voorsprong opgebouwd met 171 punten. Toch is het volgens de Viaplay-analist niet de negentienjarige Italiaan die over de meeste pure snelheid beschikt. "Nee, ik denk dat Max nog altijd beter is. Kimi zit gewoon in een betere auto", besluit Coronel.
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