Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is niet gediend van recente uitspraken van Toto Wolff over het ontwikkelingsprogramma van de Italiaanse renstal. De Fransman stelt dat de kritiek van zijn collega op de update-strategie van Ferrari misplaatst is en noemt de opmerkingen openlijk kinderachtig. Dat liet de topman optekenen tijdens het raceweekend in Silverstone.

De aanleiding voor de woordenwisseling is de agressieve ontwikkelingskoers die de Scuderia dit seizoen hanteert voor de SF-26. Waar Mercedes tot nu toe slechts één groot pakket met nieuwe onderdelen voor de W17 heeft geïntroduceerd, brengt de formatie uit Maranello veel frequenter updates mee. Wolff zette onlangs vraagtekens bij de manier waarop de concurrentie dit binnen het budgetplafond weet te managen en suggereerde dat het budget van Ferrari nog voor het einde van het seizoen uitgeput zal zijn.

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Vasseur noemt uitspraken kinderachtig

Vasseur reageert geprikkeld op de suggestie van de Mercedes-CEO, wiens team momenteel aan de leiding gaat in het constructeurskampioenschap. "Ik vond het nogal ironisch klinken, afkomstig van Toto en Mercedes", opent de leidsman van het Italiaanse team. "Maar wanneer Red Bull of Mercedes ontwikkelt, zijn het genieën; wanneer wij ontwikkelen, spelen we vals! Ik denk dat je hierin rustig moet blijven. We hebben niet meer onderdelen meegebracht dan Red Bull of een ander team", aldus de teambaas.

Gevraagd naar de reden waarom hij het gevoel had dat Wolff Ferrari betichtte van valsspelen, wijst Vasseur direct naar de financiële reglementen. "Als je denkt dat we het budgetplafond overschrijden, gaat het voor mij wel die kant op. Ik denk dat het beter was geweest om er niet over te praten", stelt de man die de overstap van Lewis Hamilton naar Maranello succesvol wist te begeleiden. Hij vraagt zich hardop af waarom de Oostenrijker zich überhaupt over hem uitsprak en bestempelt de actie als "een beetje kinderachtig".

Vervolgens verdedigt Vasseur de gekozen route voor de bolide van Charles Leclerc en Hamilton. "Ik denk dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Als we aan het begin iets kunnen brengen, doen we dat. Het is beter om vijf races lang een paar tienden te winnen dan alleen de laatste twee", legt hij uit. "Soms is het moeilijk om prestaties te vinden, soms wat minder. Soms kun je het gevoel hebben dat we een grote update meebrengen, maar is het slechts een aanpassing van enkele onderdelen", verduidelijkt de teambaas.

De frequente updates lijken Ferrari in de praktijk geen windeieren te leggen, waardoor de druk op Mercedes bij vlagen wordt opgevoerd. Hamilton schreef onlangs de Grand Prix van Spanje op zijn naam en veroverde vrijdag in Groot-Brittannië de poleposition voor de sprintrace. Daarmee bewijst de renstal dat de vroege investeringen in de wagen zich direct vertalen naar resultaten op de baan.

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