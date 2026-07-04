LIVE | F1-sprintrace van Groot-Brittannië: wat kan Verstappen vanaf de derde startplaats?

Alle ogen zullen gericht zijn op Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur start voor het oog van zijn thuispubliek vanaf pole position. Maar met Anontelli, Verstappen, Leclerc en Russell achter zich, zal hij het niet rustig aan kunnen doen. Met name Antonelli en Russell zullen de snelheid hebben om naar voren te komen, met Verstappen en Leclerc als outsiders.