LIVE (gesloten) | F1-sprintrace van Groot-Brittannië: wat kan Verstappen vanaf de derde startplaats?
LIVE (gesloten) | F1-sprintrace van Groot-Brittannië: wat kan Verstappen vanaf de derde startplaats?Maak ons je Google-favoriet
Lewis Hamilton gaf de tienduizenden supporters op Silverstone reden tot juichen. De zevenvoudig wereldkampioen greep op vrijdag pole position voor de sprintrace in Groot-Brittannië. De Ferrari-coureur zal zo dan ook vanaf de eerste startplaats vertrekken, gevolgd door Kimi Antonelli en Max Verstappen. Middels dit liveblog blijf je van minuut tot minuut op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
LIVE | F1-sprintrace van Groot-Brittannië: wat kan Verstappen vanaf de derde startplaats?
f
f
Antonelli wint de sprint
De sprintwist is binnen voor Antonelli, gevolgd door Hamilton, Norris, Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri en Lawson. Bedankt voor het volgen van dit liveblog. Vanmiddag zijn we terug met de kwalificatie!
Slotfase
Met nog twee ronden te gaan, rijdt Antonelli verder weg. Verstappen heeft niet de race pace om de kop van het veld bij te blijven en ligt nu eenzaam op P6.
Leclerc kruipt naar Russell
Leclerc is ondertussen het gat naar Russell aan het dichten en rijdt binnen een seconde. Hamilton rijdt inmiddels al 1,4 seconde voor Hamilton. De thuisheld lijkt het tempo van de leider in het kampioenschap niet te kunnen volgen.
Verstappen valt terug
Verstappen heeft last van onderstuur en een lege batterij. De Nederlander verliest snelheid en wordt door zowel Russell als Leclerc ingehaald. De Red Bull Racing-coureur ligt nu op de zesde plaats.
Daar is de inhaalactie
En daar is de inhaalactie, maar spectaculair is het niet. Hamilton heeft geen batterij op het rechte stuk en Antonelli rijdt er kinderlijk eenvoudig voorbij. Russell is ondertussen even aan Verstappen voorbij geweest voor P4, maar de Nederlander heeft zijn plek inmiddels alweer terug.
Plaagstootjes Antonelli
Antonelli heeft een paar plaagstootjes uitgedeeld, maar Hamilton gaat nog altijd aan kop. De Mercedes-coureur zit echt vlak achter de Ferrari. Met nog 9 ronden te gaan, is het nog lang niet gedaan.
Even wat rust in het veld
Het tempo van de race is even iets gaan liggen. Na de eerste vijf ronden bestaat de top vijf uit Hamilton, Antonelli, Norris, Verstappen en Russell. Antonelli heeft het gat naar Hamilton gedicht en rijdt nu binnen een seconde achter de zevenvoudig wereldkampioen.
Hamilton en Antonelli rijden weg
Hamilton en Antonelli rijden weg en hebben een gat van vier seconden naar Norris op drie. Verstappen is inmiddels aan Russell voorbij en ligt nu op de vierde plaats. De Nederlander dringt aan bij Norris, maar heeft Russell direcht achter zich zitten.
Norris gaat hard
Wie ontzettend goed van zijn plek komt, is Norris. De Brit stormt naar voren en neemt de tweede plaats van Antonelli over. Maar slechts een paar bochten later slaat Antonelli terug. Russell is ook wakker en gaat ook aan Norris voorbij. Verstappen heeft een aanval op Piastri ingezet en ligt nu op de vijfde plaats.
Hamilton behoudt de leiding
Zowel Hamilton als Antonelli komen goed van hun plek, maar de Ferrari-coureur weet de leiding in de wedstrijd te behouden. Verstappen heeft een hele slechte start en valt terug naar de zesde plaats.
We gaan beginnen!
We gaan beginnen aan de formatieronde. Vrijwel het hele veld staat op de mediums. Alleen Lawson, Bottas, Alonso en Stroll gaan op de zachte band van start.
Alle ogen op Hamilton
Alle ogen zullen gericht zijn op Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur start voor het oog van zijn thuispubliek vanaf pole position. Maar met Anontelli, Verstappen, Leclerc en Russell achter zich, zal hij het niet rustig aan kunnen doen. Met name Antonelli en Russell zullen de snelheid hebben om naar voren te komen, met Verstappen en Leclerc als outsiders.
De omstandigheden
De buitentemperatuur in Groot-Brittannië bedraagt momenteel 22 graden Celsius. De asfalttemperatuur ligt op 37 graden Celisus.
Startgrid
De coureurs verzamelen zich op een bomvolle startgrid voor de
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Hamilton hekelt reglementen na Sprint-verlies: "Druk op het gaspedaal en er is geen vermogen"
- 45 minuten geleden
- 5
Antonelli verslaat Hamilton in Sprint op Silverstone, Verstappen valt teleurstellend terug
- 1 uur geleden
- 3
'Kamp-Verstappen wilde Red Bull-management opblazen, maar dat hebben ze té goed gedaan'
- Gisteren 20:58
- 10
Vraagteken boven uitslag Sprint op Silverstone, onderzoek na klacht Red Bull-coureur
- 36 minuten geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Antonelli verslaat Hamilton in Sprint op Silverstone, Verstappen valt teleurstellend terug
De definitieve startopstelling voor de F1-sprintrace van Groot-Brittannië na FIA-straffen
Red Bull krijgt tekst en uitleg van de FIA over vraagtekens rondom F1-motor
Jos Verstappen haalt uit naar Martin Brundle na uitspraken: "Weer zo'n idioot"
Net binnen
Antonelli verslaat Hamilton in Sprint op Silverstone, Verstappen valt teleurstellend terug
- 1 uur geleden
- 3
Verstappen ziet Red Bull tekortkomen in Silverstone: "Ga er niks meer over zeggen"
- 20 minuten geleden
Vraagteken boven uitslag Sprint op Silverstone, onderzoek na klacht Red Bull-coureur
- 36 minuten geleden
Hamilton hekelt reglementen na Sprint-verlies: "Druk op het gaspedaal en er is geen vermogen"
- 45 minuten geleden
- 5
Antonelli verslaat Hamilton op Silverstone: "Het momentum is daar"
- 56 minuten geleden
- 1
LIVE (gesloten) | F1-sprintrace van Groot-Brittannië: wat kan Verstappen vanaf de derde startplaats?
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en meer zien FIA-punten vervallen richting Britse Grand Prix
- 30 juni
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni