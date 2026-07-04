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Verstappen during practice at Silverstone

LIVE (gesloten) | F1-sprintrace van Groot-Brittannië: wat kan Verstappen vanaf de derde startplaats?

Verstappen during practice at Silverstone — Foto: © IMAGO
1 reactie

LIVE (gesloten) | F1-sprintrace van Groot-Brittannië: wat kan Verstappen vanaf de derde startplaats?

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Lewis Hamilton gaf de tienduizenden supporters op Silverstone reden tot juichen. De zevenvoudig wereldkampioen greep op vrijdag pole position voor de sprintrace in Groot-Brittannië. De Ferrari-coureur zal zo dan ook vanaf de eerste startplaats vertrekken, gevolgd door Kimi Antonelli en Max Verstappen. Middels dit liveblog blijf je van minuut tot minuut op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

LIVE | F1-sprintrace van Groot-Brittannië: wat kan Verstappen vanaf de derde startplaats?

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34m geleden

14:10

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1u geleden

13:32

Antonelli wint de sprint

De sprintwist is binnen voor Antonelli, gevolgd door Hamilton, Norris, Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri en Lawson. Bedankt voor het volgen van dit liveblog. Vanmiddag zijn we terug met de kwalificatie! 

1u geleden

13:27

Slotfase

Met nog twee ronden te gaan, rijdt Antonelli verder weg. Verstappen heeft niet de race pace om de kop van het veld bij te blijven en ligt nu eenzaam op P6. 

1u geleden

13:24

Leclerc kruipt naar Russell

Leclerc is ondertussen het gat naar Russell aan het dichten en rijdt binnen een seconde. Hamilton rijdt inmiddels al 1,4 seconde voor Hamilton. De thuisheld lijkt het tempo van de leider in het kampioenschap niet te kunnen volgen. 

1u geleden

13:19

Verstappen valt terug

Verstappen heeft last van onderstuur en een lege batterij. De Nederlander verliest snelheid en wordt door zowel Russell als Leclerc ingehaald. De Red Bull Racing-coureur ligt nu op de zesde plaats. 

1u geleden

13:17

Daar is de inhaalactie

En daar is de inhaalactie, maar spectaculair is het niet. Hamilton heeft geen batterij op het rechte stuk en Antonelli rijdt er kinderlijk eenvoudig voorbij. Russell is ondertussen even aan Verstappen voorbij geweest voor P4, maar de Nederlander heeft zijn plek inmiddels alweer terug. 

1u geleden

13:15

Plaagstootjes Antonelli

Antonelli heeft een paar plaagstootjes uitgedeeld, maar Hamilton gaat nog altijd aan kop. De Mercedes-coureur zit echt vlak achter de Ferrari. Met nog 9 ronden te gaan, is het nog lang niet gedaan. 

2u geleden

13:10

Even wat rust in het veld

Het tempo van de race is even iets gaan liggen. Na de eerste vijf ronden bestaat de top vijf uit Hamilton, Antonelli, Norris, Verstappen en Russell. Antonelli heeft het gat naar Hamilton gedicht en rijdt nu binnen een seconde achter de zevenvoudig wereldkampioen. 

2u geleden

13:08

Hamilton en Antonelli rijden weg

Hamilton en Antonelli rijden weg en hebben een gat van vier seconden naar Norris op drie. Verstappen is inmiddels aan Russell voorbij en ligt nu op de vierde plaats. De Nederlander dringt aan bij Norris, maar heeft Russell direcht achter zich zitten. 

2u geleden

13:05

Norris gaat hard

Wie ontzettend goed van zijn plek komt, is Norris. De Brit stormt naar voren en neemt de tweede plaats van Antonelli over. Maar slechts een paar bochten later slaat Antonelli terug. Russell is ook wakker en gaat ook aan Norris voorbij. Verstappen heeft een aanval op Piastri ingezet en ligt nu op de vijfde plaats. 

2u geleden

13:05

Hamilton behoudt de leiding

Zowel Hamilton als Antonelli komen goed van hun plek, maar de Ferrari-coureur weet de leiding in de wedstrijd te behouden. Verstappen heeft een hele slechte start en valt terug naar de zesde plaats. 

2u geleden

13:01

We gaan beginnen!

We gaan beginnen aan de formatieronde. Vrijwel het hele veld staat op de mediums. Alleen Lawson, Bottas, Alonso en Stroll gaan op de zachte band van start. 

2u geleden

12:55

Alle ogen op Hamilton

Alle ogen zullen gericht zijn op Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur start voor het oog van zijn thuispubliek vanaf pole position. Maar met Anontelli, Verstappen, Leclerc en Russell achter zich, zal hij het niet rustig aan kunnen doen. Met name Antonelli en Russell zullen de snelheid hebben om naar voren te komen, met Verstappen en Leclerc als outsiders. 

2u geleden

12:55

De omstandigheden

De buitentemperatuur in Groot-Brittannië bedraagt momenteel 22 graden Celsius. De asfalttemperatuur ligt op 37 graden Celisus. 

2u geleden

12:42

Startgrid

De coureurs verzamelen zich op een bomvolle startgrid voor de 

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