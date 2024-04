Adrian Newey vertrekt mogelijk na dit seizoen bij Red Bull Racing, maar andere F1-teams zullen ver moeten gaan om de handtekening van de topontwerper te kunnen bemachtigen. Zo zou een eerste aanbieding van Aston Martin inmiddels zijn afgeslagen door Newey, zo schrijft het Italiaanse La Gazetta dello Sport. Lawrence Stroll was bereid 25 miljoen euro per jaar over te maken naar de Brit.

Sinds de berichten naar buiten kwamen dat Newey op het punt staat te vertrekken bij Red Bull Racing, gonst het van de geruchten. Gaat de topontwerper daadwerkelijk weg? Vertrekt hij naar een rivaliserend team? Of gaat hij toch met pensioen? De verschillende Formule 1-teams lijken er echter alles aan te willen doen om dat laatste te voorkomen. Eerder schreven wij al dat Aston Martin 'een grote zak geld' had klaargezet voor Newey en vanuit Italië klinkt nu het geluid dat de ingenieur vriendelijk heeft bedankt voor dit aanbod. Stroll zou een contract voor 4 jaar hebben klaargelegd voor Newey, met een totale waarde van 100 miljoen euro. Een astronomisch salaris, maar dat lijkt voor Newey niet de grootste drijfveer, want hij sloeg het aanbod naar verluidt af.

Newey wijst miljoenen van Aston Martin de deur

In de roze sportkrant van Italië valt te lezen dat Newey de Saoedische dollars van Aramco, hoofdsponsor van Aston Martin, "zou hebben afgeslagen". Geld lijkt niet de grootste drijfveer te zijn voor de Britse ontwerper. Nu Aston Martin een 'nee' op het rekest heeft gekregen, "blijven Ferrari en Mercedes over", zo klinkt het vanuit Italië. Mercedes zou een serieuze optie kunnen zijn als Max Verstappen ook overstag gaat. Newey en Verstappen onderhouden een warme relatie en beiden lijken geen fan te zijn van de manier waarop Christian Horner de interne machtsstrijd bij Red Bull voert. Een gezamenlijk vertrek richting Mercedes is geen gek idee, zeker als je je bedenkt dat Toto Wolff net even wat meer op tafel wil leggen als hij Horner een loer kan draaien. Volgens de laatste geruchten heeft Wolff zelfs al een 'geheime afspraak' met Newey in Miami, waar aankomend weekend een nieuwe race op het programma staat.

Ferrari lijkt ook serieuze optie voor Newey

Echter, Ferrari is ook een serieuze kandidaat als het aankomt op het binnenhalen van Newey. "Het was Adrian zelf die afgelopen september in een podcast vertelde dat hij spijt had van [Lewis, red.] Hamilton en de rode auto [van Ferrari, red.], omdat hij met geen van beide had samengewerkt", zo meldt La Gazetta dello Sport. "Maar toen wist hij nog niet van de overeenkomst tussen die twee voor 2025 en daarna." Volgens de sportkrant hoeft Newey ook niet bang te zijn dat hij flink moet inleveren in vergelijking met het aanbod van Aston Martin. "Zelfs in Maranello zouden we het, als de contractduur 4 jaar zou zijn, over 100 miljoen hebben", zo valt te lezen.