De Amerikaanse IndyCar Series vormde afgelopen zondag het decor voor een bizar tafereel, toen tijdens de race op Barber Motorsports Park plotseling een paspop van een brug viel en vlak naast het circuit belandde.

Het Formule 1-circus had afgelopen weekend even de tijd om zich op te laten voor het raceweekend in Miami, maar aan de andere kant van de plas werd er gewoon geracet. In de IndyCar Series was het op zondag tijd voor de race op Barber Motorsport Park, maar daar speelde zich iets tamelijks bizars af. Tijdens de race viel er plotseling een mannequin - oftewel een paspop - van een brug, en deze belandde vlak naast de baan. De pop genaamd Georgina werd zelfs geraakt door een van de voorbij rijdende wagens. De coureurs reageerden in eerste instantie logischerwijs geschokt, maar konden na afloop vooral om het voorval lachen. Bekijk hieronder de beelden.

Artikel gaat verder onder video

𝗕𝗶𝘇𝗮𝗿𝗿𝗲 beelden! 🤯

Een pop die als kunstwerk langs het circuit hangt komt opeens de baan op gelopen... 😱#ZiggoSport #IndyCar #INDYBHM pic.twitter.com/Yu6RM4xFfu — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) April 28, 2024

Gerelateerd