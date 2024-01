Lars Leeftink

Het motor- en autosportseizoen gaat komend weekend van start en ook in 2024 gaan er weer genoeg Nederlandse coureurs op het hoogste niveau in verschillende raceklassen actief zijn. Waar kun je tijdens het seizoen 2024 van de grote raceklassen allemaal Nederlanders in actie zien?

2023 was het jaar waarin Max Verstappen, momenteel de beste Nederlandse coureur, voor het derde seizoen op rij wereldkampioen werd. De Nederlander deed dit met een recordaantal punten. Nyck de Vries werd na een paar races in de koningsklasse al ontslagen door AlphaTauri en kende een wat minder seizoen. In de motorsportwereld maken vooral Bo Bendsneyder, Zonta van den Goorbergh en Collin Veijer indruk, waarbij zeker de laatste er sinds het seizoen 2023 veel fans bij zal hebben. Rinus VeeKay en Robin Frijns kenden een vrij onzichtbaar en moeizaam seizoen, terwijl er ook nog genoeg andere coureurs waren die races reden. In 2024 gaat dit niet anders zijn. Een overzicht.

F1, F2 en F3

In de Formule 1, Formule 2 en Formule 3 gaan we komend seizoen Nederlanders in actie zien. Het is jaren geleden dat dit voorgekomen is, waardoor het voor de fans een mooi jaar kan worden. In de Formule 1 zal Verstappen namens Red Bull Racing weer gaan voor een kampioenschap, wat zijn vierde op rij zou zijn. In de Formule 2 zullen fans een bekende naam tegen gaan komen: Richard Verschoor. Jawel, Verschoor gaat in 2024 aan zijn vierde seizoen in F2 beginnen, na ook al twee seizoenen in F3 te hebben gereden. In 2024 komt hij uit namens Trident.

Tot slot een debutant in F3: Laurens van Hoepen. Van Hoepen gaat namens ART Grand Prix zijn races rijden op het derde niveau van de koningsklasse in een poging naam te maken. Van Hoepen reed de afgelopen twee seizoenen namens ART al in de Formula Regional European Championship by Alpine, waar hij 21ste en tiende werd in het kampioenschap zonder een zege te boeken en twee podiumplaatsen te veroveren in 40 races. F1, F2 en F3 zullen in Nederland te zien zijn op Viaplay en F1 TV.

Moto2 en Moto3

In het Moto2-wereldkampioenschap gaan we komend seizoen weer Van den Goorbergh in actie zien namens Fieten Olie Racing GP. Hij zal echter niet de enige Nederlander zijn, aangezien Bo Bendsneyder namens Pertamina Mandalika SAG Team ook weer op het tweede niveau aanwezig gaat zijn. De reeks aan seizoenen zonder Nederlander in MotoGP komt in 2024 echter niet ten einde.

In het Moto3-wereldkampioenschap zal Veijer namens Liqui Moly Husqvarna Intact GP proberen voort te borduren op zijn goede statistieken en resultaten die richting het midden en einde van 2023 behaald werden. Het 18-jarig talent schreef de Grand Prix van Maleisië op zijn naam en werd daarmee de eerste motorcoureur om een Grand Prix op zijn naam te schrijven sinds Hans Spaan in de 125cc Grand Prix van Tsjechoslowakije van 1990. Veijer kennende zal hij een poging gaan wagen om serieus om de titel te strijden, of in ieder geval in de top drie van het kampioenschap terecht te komen. Zowel de MotoGP als de Moto2 en Moto3 zullen in 2024 op Ziggo Sport te zien zijn.

Porsche Supercup

In de Porsche Supercup zijn meestal veel Nederlanders actief. Van deze raceklasse wordt pas relatief laat bekend hoe de grid van 2024 eruit gaat zien, deels ook omdat het kampioenschap pas in mei begint. Het kampioenschap is ook in 2024 weer onderdeel van de raceweekenden in F1, net zoals dat voor F2 en F3 gaat gelden. Wat zeker is, is dat we Larry ten Voorde in deze raceklasse namens Schumacher CLRT Racing Team weer in actie gaan zien. De kampioen van 2020 en 2021 zal hopen Bastian Buus op te volgen. Ook Robert de Haan zal namens BWT Lechner Racing uit gaan komen. De komende weken zullen er waarschijnlijk nog veel meer Nederlanders voor het seizoen 2024 worden geopenbaard.

Formule E

In het Formule E-wereldkampioenschap, die vrijdagavond 12 januari om 23:25 uur als eerste raceklasse aan het seizoen 2024 gaat beginnen, gaan we weer twee Nederlanders zien. Frijns gaat namens Envision Racing proberen het mislukte seizoen 2023, toen hij uitkwam voor het minder competitieve ABT CUPRA, te doen vergeten. De Maastrichtenaar kreeg te maken met een handblessure, waardoor hij meerdere races moest missen. Daarnaast keert De Vries dus terug in de raceklasse waar hij eerder al eens kampioen in is geworden. Bij Mahindra Racing zal hij, met Edoardo Mortara als teamgenoot, proberen dit kunststukje te gaan herhalen. Ook de Formule E is in 2024 op Ziggo Sport te zien.

IndyCar

Ook in IndyCar zal, net zoals voorgaande jaren, Nederland weer vertegenwoordigd zijn. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout zal namens Ed Carpenter Racing proberen een plekje in de top tien van het Amerikaanse kampioenschap te veroveren. Tijdens zijn vier seizoenen in IndyCar eindigde hij tot nu toe op P14, P12, P12 en P14 in het kampioenschap. De vraag is of VeeKay deze reeks in 2024 kan doorbreken. Ook zijn races zullen te zien zijn op Ziggo Sport.

World Endurance Championship (WEC)

In het FIA WEC, de plek voor de crème de la crème in de endurance-racerij, doet er ook een Nederlander in 2024 mee. Nyck de Vries zal namens Toyota in de Hypercar-klasse de kans krijgen om zich te laten zien met Kamui Kobayashi en Mike Conway als teamgenoten. Nog niet alle plekjes zijn bezet, dus er is nog kans (zeker in de LMGT3-klasse) voor de Nederlanders om zich aan de lijst toe te voegen. Voor nu is De Vries de enige Nederlander.

European Le Mans Series

In de European Le Mans Series komen we in 2024 ook weer een Nederlander tegen. Zo gaat Job van Uitert met Reshad de Gerus en Paul Lafargue uitkomen namens IDEC Sport in de LMP2-klasse. Net zoals bij veel van de endurance raceklassen is de grid nog lang niet helemaal ingevuld, waardoor er nog Nederlanders toegevoegd kunnen worden aan de grid voor 2024.

IMSA

In het IMSA WeatherTech SportsCar Championship zien we een bekende naam: Renger van der Zande. Hij zal in de GTP-klasse met Sébastien Bourdais mee gaan doen aan het kampioenschap. IndyCar-legende Scott Dixon voegt zich bij het Cadillac-duo voor de Rolex 24 at Daytona die over twee weken wordt verreden. Hij is echter niet de enige Nederlander, want ook Tijmen van der Helm doet namens Porsche-team JDC-Miller MotorSports mee. Hij heeft Phil Hanson, Ben Keating en Richard Westbrook als teamgenoten. In de GTD Pro-klasse doet Nicky Catsburg namens Corvette Racing ook nog mee waar hij de gloednieuwe Z06 GT3.R deelt met Tommy Milner voor het hele seizoen en daar komt Earl Bamber nog bij voor de 24-uurs race op Daytona. In de GT Daytona-klasse is Indy Dontje weer actief namens Winward Racing. Hij heeft Daniel Morad, Russell Ward en Philip Ellis als teamgenoten in de seizoensopener. Ook Larry ten Voorde zal namens MDK Motorsports in deze klasse actief zijn, met Kerong Li, Anders Fjordbach en Klaus Bachler als teamgenoten.

World Superbikes

De World Superbikes, naast de MotoGP de grootste motorcompetitie van de wereld, is al een paar jaar de plek waar Michael van der Mark zijn kilometers maakt. De Nederlander is vaak in de top tien te vinden en zal in 2024 wederom een poging wagen om hoge ogen te gooien. Hij doet dit namens Rokit BMW Motorrad WorldSBK Team. De raceklasse is in Nederland vaak te zien op Eurosport.

MXGP

In MXGP zijn er traditioneel gezien ook vaak Nederlanders te vinden. Ook in 2024 is dit het geval. Het zijn er eigenlijk te veel om op te noemen, maar de meest bekende namen zijn Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff. Vaak probeert de NOS de races op de site via een livestream uit te zenden.