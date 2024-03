Het IndyCar-seizoen 2024 begon afgelopen zondag in St.-Petersburg, de eerste race van het nieuwe seizoen. Josef Newgarden won met overmacht, voor Patricio O'Ward en Scott McLaughlin. VeeKay eindigde als tiende en begon zo, ondanks wat verbeterpunten, naar zijn idee goed aan het nieuwe seizoen.

VeeKay kwalificeerde zich als zevende en haalde de fast six net niet. De Nederlander reed tijdens de race ook lang op P7, maar zou uiteindelijk nog wegzakken naar P10. "Een prima race. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik helemaal tevreden was. Als je op een zevende plaats start, wil je natuurlijk op zijn minst als zevende finishen. We kwamen echter een paar ronden tekort ten opzichte van de concurrenten wat betreft de pit sequence, waardoor ik enkele plaatsen verloor."

Moeite met zachte band

Volgens VeeKay had hij vooral veel moeite met de zachte band. "Wij hebben moeite om de zachte band een complete stint overeind te houden. Het lukte bijna, maar in de laatste drie ronden ging het rubber er alsnog ineens hard aan. We weten waar we als ECR-zijnde aan moeten werken." Toch ziet VeeKay de tiende plaats als iets positiefs. "Het biedt in ieder geval hoop dat we het nieuwe seizoen direct met een top-tien finish zijn gestart. We hebben vorig jaar immers zes wedstrijden moeten wachten op de eerste klassering in de top-tien."

VeeKay ziet ruimte voor verbetering

VeeKay geeft ook toe dat Ed Carpenter Racing, mocht het consistent vooraan mee willen doen, nog wat werk te verzetten heeft. "Voor een plekje bij de beste vijf, of zelfs op het podium, moeten we nog even doorwerken, maar ten opzichte van vorig jaar hebben we een mooie stap voorwaarts gezet. Het seizoen is goed begonnen en ik kan niet wachten tot de volgende race." De volgende race is op 24 maart, als er gereden wordt op The Termal Club.

