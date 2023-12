Lars Leeftink

Maandag 4 december 2023 14:16 - Laatste update: 14:18

Jack Doohan lijkt zich volledig te focussen op F1, ondanks dat de coureur interesse had vanuit verschillende andere raceklassen. Zo was IndyCar een optie, net zoals Super Formula en endurance racen. De Australiër wil echter in de voetsporen van landgenoot Oscar Piastri treden.

Tegenover Speedcafe zegt Doohan dat hij blij is met deze interesse nadat hij dit jaar achter Theo Pourchaire en Frederik Vesti derde werd in de Formule 2. Toch kijkt hij niet naar de andere raceklassen en wil hij in de F1-wereld actief blijven. "Op dit moment heb ik nog niets om mee te racen. Ik had een heleboel opties in andere raceklassen dan Formule 1. Dus niet dat de mogelijkheden schaars waren - Super Formula, IndyCar, Hypercar en ga zo maar door: ik had veel geluk dat ik die opties had. Op dit moment vind ik het echter cruciaal dat ik me alleen concentreer op de Formule 1, wat bij Alpine goed mogelijk is, zodat ik in een auto kan blijven."

Testdagen

Alpine deed vorige week, na de Grand Prix van Abu Dhabi, mee aan de testdagen en mocht ook al wat vrije trainingen in F1 rijden. Volgens Doohan is dit erg nuttig. "Het is erg waardevol. De recente tests waren in de 2021-auto's, dus we weten dat van '21 naar '23 een behoorlijke stap is en er behoorlijk wat verschillen zijn, te beginnen met de grotere en zwaarderre banden, maar ook meer downforce. De karakteristieken van '22 tot '24 zullen er in ieder geval zijn, dus er zullen wat overeenkomsten zijn. De gewichtsverhouding zal semi-gelijk zijn, ook op 18-inch banden. Het gaat er gewoon om dat ik me goed voorbereid op raceweekenden, zodat ik, als ik in de auto moet stappen, er zeker van kan zijn dat ik de klus zo goed mogelijk kan klaren."

Reservecoureur Alpine

Doohan zal volgend jaar niet in F2 rijden en gaat zich vooral focussen op zijn rol als reservecoureur van Alpine, dat Pierre Gasly en Esteban Ocon ook in 2024 als rijdersduo heeft. Doohan kijkt voor F1 vooral naar 2025, want dan zijn er momenteel dertien stoeltjes beschikbaar in de koningsklasse. Daarbij horen ook de twee stoeltjes van Alpine. "Als ik dit uitgebreide programma niet zou hebben, dan zou ik zeker racetijd nodig hebben en dan zou ik me ergens anders moeten laten zien. Maar als ik die tijd in een Formule 1-machine kan doorbrengen en dan op het circuit wat werk kan doen, denk ik dat ik mezelf op de best mogelijke manier positioneer om een stoeltje in 2025 te bemachtigen."