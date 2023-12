Lars Leeftink

Maandag 4 december 2023 13:29 - Laatste update: 13:30

Sergio Pérez heeft laten merken dat hij van mening is dat de limiet qua races in een F1-seizoen wel is bereikt. De teamgenoot van Max Verstappen denkt dat de coureurs meer zeggenschap moeten hebben in de kalender van 2025, niet alleen in het belang van de coureurs zelf.

Verstappen heeft al vaak laten weten dat hij van mening is dat de kalender te vol is en het racen allang niet meer prioriteit heeft in F1. Lewis Hamilton is bijvoorbeeld juist van mening dat de Formule 1 nog nooit zo groot is geweest als nu. Het zorgt voor verdeeldheid bij de coureurs. In gesprek met RaceFans laat Pérez duidelijk merken dat de maat volgens hem vol is. Volgens de Mexicaanse coureur van Red Bull Racing is de limiet wel bereikt en is die limiet misschien al wel overschreden. "Ik denk dat dit laatste deel van het seizoen erg intens is geweest met het heen en weer reizen. Het aantal races is zeker op het randje, niet alleen voor de coureurs maar ook voor al het personeel. Mijn grootste zorg gaat echt uit naar sommige van mijn monteurs."

Uitgeputte werknemers

Pérez heeft zelf meegemaakt hoeveel impact de steeds voller wordende kalender heeft op alle medewerkers van een F1-team, niet alleen de coureur of de teambaas die namens het team het meest in beeld komen tijdens een seizoen. "Ik herinner me dat ik mensen uitgeput zag in de laatste race, dus ik denk dat het iets is waar we heel serieus naar moeten kijken, omdat het belangrijk is voor de sport. We moeten er gewoon voor zorgen dat we niet alleen racen om het racen."

Oplossingen zoeken

Pérez zoekt met andere coureurs naar oplossingen voor dit probleem. De Mexicaan zou graag willen dat de coureurs voor het seizoen 2025 meer zeggenschap hebben over waar, hoeveel en in welke volgorde er geracet wordt. "Natuurlijk willen we dingen naar voren brengen om te kijken wat er gedaan kan worden. Het is nu te laat voor volgend jaar, maar voor het jaar daarna willen we onze inbreng hebben." Of de FIA en de Formule 1 dit ook toe gaan staan, is afwachten