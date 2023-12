Lars Leeftink

Maandag 4 december 2023 11:09 - Laatste update: 11:11

Max Verstappen is er vrij zeker van dat hij de beste coureur in de Formule 1 is en niemand hem als teamgenoot bij Red Bull Racing zou kunnen verslaan. De drievoudig wereldkampioen zegt verder zeker te genieten tijdens de winterstop, maar de Nederlander kijkt ook alle races van 2023 terug.

In een interview met De Telegraaf geeft Verstappen antwoord op verschillende vragen. Zo wordt hem de vraag gesteld of hij denkt dat er geen enkele coureur is die hem als teamgenoot kan verslaan. "Dat is wel altijd mijn doel. Je moet de beste willen zijn in een team. Er kan best een keer een moment komen dat er iemand naast mij komt die het me wat moeilijker maakt, maar daar ben ik nu verder niet mee bezig. Soms wordt er ook weleens gezegd dat je als coureur de druk van een teamgenoot nodig hebt. Maar ik heb dat niet nodig om te presteren.”

Racen na zijn vijftigste levensjaar?

De Nederlander is dan ook van mening dat hij de beste coureur is in F1. "Ik vind dat je altijd in jezelf moet geloven. Voor mij is dat een belangrijke stelregel. Mijn insteek is altijd geweest dat ik iedereen kan verslaan. Maar het is niet zo dat als ik thuis op de bank zit, ik de hele dag tegen mezelf zeg: ik ben de beste, ik ben de beste, haha. Maar zoveel vertrouwen hebben in mijn eigen kunnen, dat werkt goed voor mij. Zo dacht ik ook al in 2015, in mijn eerste Formule 1-jaar. Toen zat ik natuurlijk niet in de beste auto en ik wist heel goed dat ik nog veel moest leren, maar ik twijfelde niet over mijn eigen kunnen."

Vervolgens wordt Verstappen ook gevraagd of hij zichzelf na de vijftig nog steeds ziet racen, of dat hij dan wat anders doet. "Natuurlijk wel een stuk minder dan ik nu doe, maar ik denk zeker dat ik hier en daar nog wel wat dingetjes blijf doen. Als ik dan tenminste nog in de stoel pas… Er kunnen zoveel dingen op mijn pad komen. Al denk ik niet dat ik net als mijn vader nu ooit verknocht ga raken aan de rally.”

Winterstop Verstappen

Tot slot stelt Verstappen nog dat hij tijdens de winterstop zichzelf zeker niet in zal houden en gaat genieten van zijn vakantie, maar dat het niet snel uit de hand zal lopen. "Ik hoef niet per se dronken te worden, maar een paar drankjes hier en daar horen er wel bij. Ik vind het soms ook fijn om dat te doen. Zolang het maar met mate is natuurlijk. In de winterpauze vind ik het heerlijk om even niet met Formule 1 bezig te zijn en te genieten met vrienden en familie. Daar horen ook lekkere drankjes en eten bij. Het is niet zo dat ik tijdens oud & nieuw ineens terugdenk aan het hele jaar en stilsta bij wat er allemaal is gebeurd. Al denk ik na een seizoen natuurlijk wel over bepaalde dingen na. Maar tijdens het jaar zelf ben ik altijd al druk met analyseren. Races kijk ik vrijwel altijd helemaal terug, op zondagavond of anders op maandag. Dan hoef ik niet terug te zien dat ik heb gewonnen, maar ik kijk meer naar onze strategie, naar andere coureurs en teams en wat er allemaal gezegd en gedaan wordt. Dat wil ik allemaal weten, om te zien wat er nog beter kan.”