Lars Leeftink

Maandag 4 december 2023 09:39 - Laatste update: 09:44

Peter Windsor, voormalig team en sponsormanager in F1, is van mening dat Ferrari een fout heeft gemaakt door Red Bull Racing-ontwerper Adrian Newey niet naar Ferrari te halen. Als ze dit hadden gedaan, was Max Verstappen volgens de Brit wellicht ook naar de Italiaanse renstal gegaan.

In een video op zijn YouTube-kanaal laat Windsor zich uit over Newey, die twee keer een periode lang een auto ontwikkelde waar kampioenschappen mee gewonnen werden, zowel voor Sebastian Vettel als Verstappen. Volgens Windsor had Ferrari de kans moeten grijpen om bijna tien jaar geleden Newey naar het Italiaanse team te halen. "Als Ferrari Adrian Newey zes, zeven of acht jaar geleden had ingehuurd, en hem voor mijn part twee miljard had betaald, dan hadden ze al dat geld ruimschoots terugverdiend, omdat ze dan vier of vijf wereldtitels gewonnen hadden."

Doorslaggevende beslissing

Volgens Windsor heeft Ferrari daar overduidelijk de plank misgeslagen. Niet alleen omdat Newey een belangrijke pion is in het succes van Red Bull, maar ook omdat het aantrekkelijk is voor andere coureurs. "Dat Ferrari dat niet deed, was dom. Als hij naar Ferrari was gegaan, is er geen twijfel dat Ferrari wereldtitels zou hebben gewonnen. Waarschijnlijk zou Max [Verstappen] met hem meegegaan zijn, maar zo is het niet gegaan."

Pérez niet de beste coureur

Hierdoor rijdt Verstappen nu bij Red Bull, waar hij Sergio Pérez als teamgenoot heeft. Volgens Windsor kan Pérez verder onmogelijk gezien worden als de op één na beste coureur van F1, omdat Charles Leclerc bij Ferrari volgens de Brit beter is. "Als je het hebt over wie de op één na beste coureur is, of wie zich met Max kan meten, dan kijk je naar wat ze doen met de auto's die ze hebben. Lewis (Hamilton, red.) doet het erg goed over de lengte van het seizoen met een auto die zoveel tekortkomingen heeft als de Mercedes. Charles Leclerc heeft het ook behoorlijk goed gedaan met Ferrari, vooral in het laatste deel van het seizoen. Dat is waarom Sergio Pérez door velen niet als de op één na beste coureur beschouwd wordt, en zeker niet door mij."