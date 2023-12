Lars Leeftink

Maandag 4 december 2023 08:51 - Laatste update: 09:25

Max Verstappen heeft een week geleden een historisch F1-seizoen 2023 afgesloten en lijkt de komende maanden veel internationale en nationale prijzen toe te kunnen voegen aan zijn prijzenkast. De eerste prijs is amper een week na het einde van het seizoen namelijk al daar, want de Nederlander werd tijdens de awards van Autosport uitgeroepen tot beste internationale coureur van het jaar.

Verstappen kreeg het in 2023 voor elkaar om nog dominanter te zijn met Red Bull Racing dan in 2022 al het geval is. Verstappen won tijdens het seizoen tien races op een rij, een record, en zou met 575 punten, negentien zeges en 21 podiumplekken na 22 races voor het derde seizoen op rij wereldkampioen worden. Ook dit zijn allemaal records. Hij zorgde er met zijn dominantie voor dat Red Bull dominant op voorsprong kwam in het kampioenschap bij de constructeurs, waarna de punten van Sergio Pérez ervoor zorgden dat het team met 860 punten ruim kampioen werd.

Verstappen wint

Zo'n seizoen gaat de Nederlander natuurlijk veel prijzen opleveren. Tijdens de awards van Autosport, waar fans mochten stemmen op verschillende awards, werd Verstappen uitgeroepen tot 'Internationale Racing Driver of the Year', waardoor hij dus wordt gezien als de beste internationale coureur van 2023. Het is het derde seizoen op rij dat Verstappen deze prijs wint, nadat hij dit in 2021 en 2022 ook al deed. De Nederlander verslaat Fernando Alonso, Alex Palou (kampioen IndyCar) en Jake Dennis (kampioen Formule E). Onder meer Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Michael Schumacher hebben de prijs al een keer gewonnen.

Andere prijzen

Het was niet de enige prijs die uitgereikt werd. Zo werd Joseph Loake uitgeroepen tot de beste jonge coureur van het jaar 2023, won Red Bull de 'Internationale Competitie Car' award en werd Lando Norris uitgeroepen tot de beste Britse coureur van het jaar 2023. Ook Christian Horner (John Bolster Award of Technical excellence) en Silverstone (Promoter of the Year Award) vielen in de prijzen. Zie hier alle awards en de winnaars.