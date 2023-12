Remy Ramjiawan

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur verwacht dat Max Verstappen kwetsbaar zal zijn als hij onder druk wordt gezet, na een bijna perfect seizoen in 2023. De teambaas van de Italiaanse renstal hoopt de Nederlander volgend jaar vaker onder druk te kunnen gaan zetten, want alleen dan ziet hij kansen voor zijn eigen team.

De Limburger is in 2023 op weinig fouten te betrappen. Van de 22 races die er zijn verreden was er slechts één waarbij Verstappen niet het podium wist te bereiken. Dat was uitgerekend het weekend waarin het voor Red Bull Racing helemaal mis ging, in Singapore. Toch sloeg de Nederlander weer snel terug daarna. Het weekend erop in Japan liet de Limburger namelijk zien dat de wedstrijd in Singapore echt een off-weekend was, maar dat er verder niets mis was met zijn kwaliteiten of de RB19.

'Hij stond er altijd'

"Hij vocht met 'Checo' in de eerste twee of drie races en daarna zat hij op een andere planeet", zo opent Vasseur tegenover de Britse tak van Motorsport.com over het seizoen van Verstappen. "Het is duidelijk dat hij het hele seizoen geen fout heeft gemaakt en toen hij het moeilijk had in de kwalificatie, zoals in Djedda, kwam dat door een mechanisch probleem. En daarna was hij er altijd, maakte altijd goede starts en maakte geen contact", gaat Vasseur door.

Druk uitoefenen op Verstappen

Wel ziet de Fransman het gat richting de Nederlander slinken. "Maar ik denk dat we wat dichter bij hem komen, we zijn...ik wil niet zeggen dat we hem onder druk zetten, want dat is niet waar, [in Abu Dhabi] stond hij niet onder druk. Maar hij stond wel iets meer onder druk dan in Zandvoort, of in sommige andere evenementen toen hij vloog." Dat is voor Vasseur dan ook de manier om de Nederlander in een fout te duwen, door hem onder druk te zetten. "En het enige probleem voor ons is dat hij, zoals iedereen, meer fouten maakt als hij onder druk staat. Maar niemand heeft hem dit seizoen onder druk kunnen zetten, behalve wij tijdens de laatste twee of drie evenementen, of Carlos [Sainz] in Singapore. En daar begon hij wat fouten te maken, of misschien maakte Red Bull wat fouten qua afstelling. We waren [dit seizoen] te ver weg om dit soort druk op ze uit te oefenen", concludeert Vasseur.