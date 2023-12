Redactie

Zondag 3 december 2023 19:34

Hoewel Max Verstappen in 2023 menig record heeft herschreven, wordt ook veel lof toegeschreven aan de rappe RB19. Zoveel zelfs, dat soms de prestaties van de Limburger daarbij ondersneeuwt. Jos Verstappen ligt daar niet wakker van en in gesprek met Formule1.nl legt hij uit dat zoon Max dat eigenlijk ook weinig interesseert.

Vooral vanuit Groot-Brittannië worden de prestaties van Verstappen niet altijd op waarde geschat, althans zo lijkt het. Het sentiment bestaat dat iedere topcoureur hetzelfde kunstje als Verstappen zou kunnen, met de juiste wagen. Diverse dominante coureurs in het verleden hun kans gehad om de recordboeken te herschrijven, toch is het seizoen dat de Nederlander in 2023 heeft neer weten te zetten, buitengewoon knap.

'Interesseert hem niet zoveel'

Op de vraag of zoon Max wel genoeg waardering krijgt, antwoord Verstappen senior: "Weet ik niet, dat interesseert hem eigenlijk ook niet zoveel. Ik denk dat iedereen in de paddock wel weet hoe goed Max zijn dingen doet." De 26-jarige Red Bull-coureur staat er om bekend om altijd alles te geven, ook nadat de wereldtitel allang binnen was. Vooral op social media kan het er weleens hard aan toe gaan, qua kritiek op zoon Max, maar daar heeft vader Jos geen boodschap aan: "Wat mensen daarbuiten vinden, maakt hem eigenlijk ook niet zoveel uit. Maar hier, binnen de hele familie, weten ze allemaal dondersgoed hoe goed hij zijn dingen doet, hoe goed hij het voor elkaar heeft en krijgt hij honderd procent de waardering die hij verdient."