Vincent Bruins

Maandag 7 augustus 2023 08:49 - Laatste update: 09:27

De Formule 1 zou vanaf 2028 een gloednieuwe Grand Prix moeten krijgen. Het evenement dat plaats zal vinden in de Colombiaanse kuststad Barranquilla, zou vanaf 2025 al op de kalender komen, maar er werd een administratief foutje gemaakt. Dat kon Juan Pablo Montoya vertellen bij Semana TV.

Montoya is een zevenvoudig racewinnaar in de koningsklasse van de autosport. Hij schreef onder andere de Grand Prix van Monaco op zijn naam in 2003, het seizoen waarin hij met Williams om het wereldkampioenschap streed met Michael Schumacher en Kimi Räikkönen. De 47-jarige is nog altijd nauw betrokken bij verschillende projecten in de autosport. Zo rijdt hij nog ieder jaar in de Indianapolis 500 en is hij actief in LMP2-auto's in de European Le Mans Series en het IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Zijn zoon Sebastián Montoya is een Red Bull-junior die bezig is aan zijn eerste seizoen in de FIA Formule 3.

Artikel gaat verder onder video

Domenicali in Barranquilla

JPM kon op de Colombiaanse tv meer vertellen over de Formule 1-race in Barranquilla waar de Caribische Grand Prix in de toekomst zou worden verreden. Volgens de coureur uit Bogotá was alles gereed in Barranquilla, het stratencircuit was uitgestippeld en er was een prima planning gemaakt. Er miste echter nog één handtekening en door een administratief foutje zou deze niet zijn gezet. De kuststad was er klaar voor om in 2025 de Grand Prix te organiseren, maar volgens Montoya is het om die reden uitgesteld tot 2028. Om ergens de Caribische Grand Prix te organiseren, werden naar verluidt vier plaatsen uitgezocht en Barranquilla kwam daar als beste uit. Montoya vertelde dat hij zelfs nog op de straten die het circuit moeten vormen, heeft gelopen samen met Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1.

OOK INTERESSANT: Red Bull Racing parkeert vrachtwagens in Beverwijk in afwachting van Dutch Grand Prix

Rouleren

Wanneer geruchten de ronde doen over nieuwe Grands Prix, dan vragen we ons al gauw af welke huidige wedstrijden plaats moeten maken op de Formule 1-kalender. In 2024 staan er namelijk al 24 races op de planning. Ook dit seizoen zouden er zoveel Grands Prix worden verreden, totdat de evenementen in China, vanwege de pandemie, en in Emilia-Romagna, vanwege dodelijk overstromingen, niet doorgingen. De teams uit de koningsklasse hebben aangegeven dat 24 races van begin maart tot en met begin december logistiek en fysiek gezien eigenlijk de limiet is. Als er voor Barranquilla geen plek blijkt te zijn in 2028, dan is rouleren met een andere Grand Prix nog een mogelijkheid.