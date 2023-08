Redactie

Zondag 6 augustus 2023 14:29

Eind augustus staat de Grand Prix van Nederland op het programma en Red Bull Racing heeft haar vrachtwagens gepositioneerd in Beverwijk, zo weet het Noordhollandse Dagblad te melden.

De derde editie in de moderne geschiedenis van de Dutch Grand Prix staat eind augustus op het programma. Max Verstappen wist de eerste twee edities van de race door de duinen al te winnen en zal aan het einde van de maand een poging doen om de derde zege op rij te gaan pakken. Voordat het spektakel losbarst is het nog wel even tijd voor de zomerstop en na de race in Spa-Francorchamps heeft het Oostenrijkse team haar vrachtwagens in Beverwijk geparkeerd.

Artikel gaat verder onder video

Logistiek

De logistiek is rondom de Grand Prix van Nederland altijd wel een dingetje. Zo is de ruimte op het circuit al beperkt, in vergelijking met veel andere banen. Formule One Management heeft daarom een meerjarige samenwerking met het bedrijvenpark van Buko gesloten. De drukte wordt echter pas verwacht vanaf 14 augustus, want dan zal de logistieke kant van het miljoenenbal uit de zomerstop ontwaken. Naar verwachting zullen er dan zo'n 150 tot 200 vrachtwagens hun weg richting het circuit maken om ieder team te voorzien van hun onderdelen. Wie een kijkje wil nemen op het bedrijventerrein van Buko komt bedrogen uit. Een woordvoerder van het bedrijf geeft namelijk aan dat het terrein niet toegankelijk is voor de Formule 1-fan.