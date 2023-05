Brian Van Hinthum

Woensdag 17 mei 2023 20:58

De Formule 1-kalender die almaar groeit en groeit blijft een lastig punt voor de coureurs en teambazen. Max Verstappen heeft zich al meermaals kritisch uitgelaten over het steeds meer eisende seizoen en dit keer krijgt hij bijval van teambaas Christian Horner, die denkt dat de kalender tegen een breekpunt aanloopt.

De Formule 1 wordt alsmaar groter en groter en ook de kalender wordt met het jaar meer uitgebreid. In principe zouden we in 2023 maar liefst 24 keer gaan racen, maar door het verdwijnen van de Grand Prix van China werd dit aantal races gereduceerd tot 23 stuks. Inmiddels weten we dat er ook een streep door de Grand Prix van Emilia-Romagna is gegaan wegens de barre omstandigheden en het lijkt erop dat er dit jaar geen ruimte meer gevonden wordt voor het inplannen van de race op de kalender, waardoor we het met 22 races lijken te gaan doen. In 2024 zal dit ongetwijfeld weer anders zijn.

Kalender blijft groeien

De steeds groter wordende kalender is tegen het zere been van onder meer Verstappen, die zich al vaak kritisch uitliet. Dit keer is het de beurt aan Horner, die in gesprek met Financial Times laat weten dat zijn ideaal aantal races rond de achttien ligt. "Het probleem is dat Stefano dan langskomt en elke keer hetzelfde trucje doet. Dan zeggen ze dat we misschien niet naar Silverstone of Monza kunnen enzovoorts. Dan zegt hij: 'Kijk, we kunnen Monaco, Monzo of Silverstone niet verliezen.' Vervolgens zegt hij: 'Wat vinden jullie van Lag Vegas? Oké, we gaan naar Vegas.. Wat vinden jullie van Miami? Daar gaan we ook heen.' Ze blijven maar met geweldige plekken en races komen, waardoor het lastig is om nee te zeggen."

Te veel gevraagd voor de fans

Toch kan het niet langer zo doorgaan, meent de Brit. "Je komt uiteindelijk wel op een punt waar je je afvraagt wanneer men verzadigd is. 23 is een ongelofelijk aantal races en kilometers dat we in een seizoen moeten doen. Ik denk dat het beter is om competitie te hebben onder de bestaande plekken in plaats van dat we constant meer blijven toevoegen. Uiteindelijk kom je op een breekpunt, waar we volgens mij niet ver van verwijderd zijn. Je komt op een punt waar het voor mensen te veel is om 23 zondagen per jaar twee uur van hun tijd te vragen. Dan is het erg veel gevraagd om een heel seizoen te volgen", besluit hij.