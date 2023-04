Jeen Grievink

Donderdag 13 april 2023 09:02 - Laatste update: 09:09

George Russell woonde deze week een wedstrijd van tennisser Novak Djokovic bij tijdens de Rolex Monte-Carlo Masters, een tennistoernooi in Monaco. Na afloop van de wedstrijd hadden de twee topsporters een ontmoeting met elkaar en werd hun gesprek door de aanwezige camera's op beeld vastgelegd.

Sinds 2020 mag Djokovic de titel dragen van "Big Titles King", nadat hij 66 titels van de vier meest prestigieuze toernooicategorieën had behaald. De Serviër is dan ook een grootheid in de tenniswereld en dat was voor Russell reden genoeg om hem eens van dichtbij te zien spelen. De Mercedes-coureur nam plaatst op de tribunes en zag hoe Djokovic wist af te rekenen met Ivan Gakhov en doorstootte naar de derde ronde van het toernooi. Na afloop van de wedstrijd hadden Djokovic en Russell een ontmoeting met elkaar. Maar waar twee wereldsterren elkaar treffen, daar zijn camera's. Zo ook nu, want het gesprek tussen Russell en Djokovic werd haarfijn vastgelegd. Ze bespraken onder meer de onlogische indeling van de F1-kalender.

Melbourne is een "moordenaar" volgens Russell

Het gesprek tussen Djokovic en Russell ging al vrij snel over de Formule 1. "Wat is het decor nu, waar gaan jullie naartoe voor de volgende (race, red.)", zo vroeg Djokovic aan Russell. "We hebben Azerbeidzjan als volgende op het programma staan. We komen net terug uit Melbourne", zo klonk het antwoord van de Brit. Djokovic vroeg zich vervolgens af hoe lang een coureur nodig heeft om te herstellen van zo'n intensief tripje naar bijvoorbeeld Australië. "Melbourne is een moordernaar, ik bedoel, het kostte ongeveer een week om terug te komen", aldus Russell.

Djokovic snapt onlogische Formule 1-kalender niet

Hij vervolgt: "We zouden eigenlijk richting China gaan volgende week, dus we hebben nu een paar weken vrij. Daarna komt Azerbeidzjan en dan begint het seizoen pas écht/. Dan komt Miami." Als Djokovic de planning van de Formule 1 hoort, zet hij zijn vraagtekens. De Serviër vraagt zich af waarom er zo'n onlogische reisschema tussen de verschillende continenten is. "Daar heb ik al een paar gesprekken over gehad, want we gaan inderdaad van links naar rechts", zo klonk de reactie van Russell.