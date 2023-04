Jeen Grievink

Maandag 10 april 2023 09:03 - Laatste update: 09:25

George Russell denkt in zijn rol als voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association mee over de indeling van de nieuwe Formule 1-kalenders. De coureur van Mercedes vindt dat het programma logischer ingedeeld moet worden en opteert voor een double-header tussen Australië en een race in het Midden-Oosten.

De huidige Formule 1-kalender is weinig efficiënt ingedeeld. De races gaan kriskras door elkaar heen en er wordt geregeld van het ene naar het andere continent gevlogen. Dit moet allemaal een stuk logischer en klimaatvriendelijker worden in de toekomst. De Formule 1 is druk bezig om de indeling van de kalender onder de loep te nemen en Russell draagt hier namens de GPDA een steentje aan bij. Volgens hem worden er momenteel "veel gesprekken" gevoerd om de kalender logischer en efficiënter in te delen. Een double-header tussen de Grand Prix van Australië en een race in het Midden-Oosten zou volgens hem al een logische stap zijn.

F1-kalender wordt komende jaren logischer

De huidige kalender zorgt bij veel fans voor vraagtekens. De Formule 1 reist bijvoorbeeld van Azerbeidzjan naar Miami om twee weken later de Europese tour te beginnen, waar dan plots een tripje naar Canada tussendoor gepland staat. Aan het einde wordt er afgesloten met een onlogische double-header tussen Las Vegas en Abu Dhabi. Dit moet efficiënter en duurzamer, zo erkent Russell. "Er zijn uiteraard veel gesprekken geweest over hoe duurzaam de kalender is, springend van het Midden-Oosten naar Amerika en terug naar Europa. Ik denk dat het de komende jaren beter zal worden", zo wordt hij geciteerd door Motorsport.com.

Moeilijke puzzel vanwege beperkingen

Het is echter een behoorlijke puzzel en moeilijker dan het op het eerste oog lijkt. "Voor veel fans is het niet echt logisch. Er zijn veel beperkingen vanwege het klimaat. We racen op bepaalde locaties en dat heeft te maken met de beperkingen van stratencircuits en wanneer deze open kunnen", zo legt Russell uit. Eén stap die de Formule 1 volgens hem al wel kan nemen, is het introduceren van een double-header tussen Australië en het Midden-Oosten. Dit jaar - en ook vorig jaar - zat er steeds een gat van twee weken tussen.

Double-header tussen Australië en Midden-Oosten

"Bijna iedereen van ons vloog de zaterdag of zondag ervoor. Alle monteurs en ingenieurs ook. Je verliest dus al een dag of drie, vier extra. Het is dus logischer om hier een double-header van te maken met een race in het Midden-Oosten", aldus Russell.