Donderdag 6 april 2023 14:20 - Laatste update: 14:58

Charles Leclerc werd vorig jaar tijdens de Paasdagen in de Italiaanse kustplaats Viareggio beroofd van zijn horloge. De Monegask heeft geprobeerd om de dieven zelf in de kraag te vatten, zo blijkt uit vrijgegeven bewakingsbeelden van de politie. In zijn peperdure Ferrari 488 Pista Spider opende Leclerc de jacht op de dieven.

Leclerc bracht vorig jaar de feestdagen door met een paar vrienden en deed dit in Viareggio, een stad in het westen van de Italiaanse regio Toscane. De coureur van Ferrari werd herkend door een paar 'fans', die graag met hem op de foto wilden. Terwijl Leclerc met het groepje poseerde voor de foto, werd hij op vakkundige wijze beroofd van zijn horloge. Het betrof hier een Richard Mille RM67; een horloge met een waarde van zo'n 320.000 euro. Peperduur dus. Leclerc kwam er vrij snel achter dat hij beroofd was en opende zelf de jacht op de dieven. Dit blijkt uit beelden die de Italiaanse politie op Twitter deelde.

Leclerc opent zelf de jacht in Ferrari op horlogedieven

Achter het stuur van zijn kenmerkende Ferrari 488 Pista Spider doorkruiste hij de stad, op zoek naar de onrechtmatige eigenaren van zijn klokje. Op onderstaande beelden van bewakingscamera's is te zien hoe Leclerc de daders net misloopt. Twee mannen op een scooter lijken het horloge naar man te brengen, die staat te wachten bij zijn geparkeerde auto. De scooter rijdt vervolgens snel weg en luttele seconden later komt Leclerc in zijn Ferrari voorbij rijden. De Monegask heeft geen benul van het feit dat het klokje zich inmiddels in de geparkeerde auto bevindt en rijdt er nietsvermoedend voorbij.

Vier personen aangehouden voor diefstal

Omdat Leclerc er niet eigenhandig in slaagde om zijn peperdure klokje terug te krijgen, deed hij aangifte bij de politie. En met succes, zo lijkt het, want begin deze week werden er vier personen aangehouden op verdenking van diefstal. Het gaat hier om drie mannen en een vrouw. Hun betrokkenheid wordt nu verder onderzocht door de autoriteiten, maar het viertal is al eerder in aanraking gekomen met justitie. Of het horloge van Leclerc ook terecht is, is niet bekendgemaakt.