Jeen Grievink

Donderdag 6 april 2023 08:22 - Laatste update: 08:47

Lewis Hamilton heeft een aantal bijzonder succesvolle jaren achter de rug bij het Formule 1-team van Mercedes, maar vorig seizoen - en ook dit jaar, gaat het een stuk minder voortvarend. Mercedes slaagt er niet langer in een dominante auto op de grid te zetten en daarnaast heeft Hamilton zijn handen vol aan zijn teamgenoot. George Russell is dan ook de toekomst, zo zeggen Nico Rosberg en Martin Brundle.

De ene na de andere wereldtitel verdween de afgelopen jaren in de prijzenkast van Hamilton en Mercedes. Zowel het coureurs- als constructeursklassement werden volledig gedomineerd door de Zilverpijlen. In dienst van de Duitse renstal, wist Hamilton maar liefst zes van zijn totale zeven wereldtitels te behalen. De afgelopen jaren had hij weinig te dulden van de concurrentie, inclusief zijn teamgenoot. Valtteri Bottas was een perfecte 'tweede coureur', maar kon het vuur nooit voor langere tijd aan de schenen leggen bij de Brit. Daar kwam verandering in toen Bottas vervangen werd door de Russell. De talentvolle coureur houdt zich bijzonder knap staande en weet zelfs regelmatig als beste van de twee Mercedes-coureurs uit de bus te komen.

Artikel gaat verder onder video

Russell "de ultieme test" voor Hamilton

Hamilton heeft weliswaar meer punten dan Russell dan in het huidige 2023-seizoen, maar laatstgenoemde wist Hamilton wel al drie keer op rij af te troeven in de kwalificatie. De zevenvoudig wereldkampioen kan het zich niet meer veroorloven een misstap te maken, want Russell zal er als de kippen bij zijn om daarvan te profiteren. Rosberg en Brundle, beiden analisten bij Sky Sports F1, delen dan ook een waarschuwing uit aan Hamilton. Zij zien in Russell de ultieme test voor de coureur uit Stevenage. "George is de ultieme test, hij is ene toekomstig wereldkampioen", zo stelt Rosberg, die zelf in het verleden ook teamgenoot was van Hamilton bij Mercedes.

Moeilijk voor Hamilton om vooraan te blijven

Volgens Rosberg heeft Hamilton het momenteel dan ook zwaar. Niet alleen vanwege de matige auto van Mercedes, maar ook vanwege de sterke prestaties van zijn jongere teamgenoot. "Het is moeilijk voor Lewis om vooraan te blijven. George had vorig jaar een geweldig seizoen en dat zet zich voort", zo stelt de wereldkampioen van 2016. Brundle sluit zich daarbij aan en steekt eveneens de loftrompet over de 25-jarige coureur. "George rijdt prachtig", zo zegt hij.

OOK INTERESSANT: Verstappen hoopt op meer successen voor Alonso: "Had al veel meer moeten winnen"

Mercedes heeft opvolger Hamilton al in huis

Brundle durft zelfs te stellen dat Mercedes de opvolger van Hamilton al onder contract heeft staan, mocht hij uiteindelijk beslissen te stoppen of te vertrekken. "Ik denk dat er weinig verschil zit tussen die twee en dat is een enorm compliment voor George Russell, want we weten hoe briljant Lewis Hamilton is en hoe gemotiveerd hij is", zo zegt de Formule 1-verslaggever.

"Dit geeft bij Mercedes wel aan dat als Lewis stopt en op een bepaald moment besluit dat hij er genoeg van heeft, ze George Russell al hebben die echt klaar is voor het werk in de kwalificatie en de race", zo besluit Brundle.