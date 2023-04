Jeen Grievink

Maandag 3 april 2023 08:57 - Laatste update: 09:17

Fernando Alonso wist tijdens de Grand Prix van Australië wederom op het podium te komen, maar de tweevoudig wereldkampioen wacht nog steeds op de 33e overwinning uit zijn carrière. Verstappen hoopt dat zijn concurrent deze mijlpaal snel zal behalen en gunt hem nog meer succes.

Alonso rijdt inmiddels al ruim twee decennia in de Formule 1 en behoort tot één van de grootste coureurs van de sport. De man uit Oviedo sleepte in een ver verleden twee wereldtitels binnen, maar staat inmiddels alweer jarenlang droog. Dit seizoen is hij bezig aan een comeback bij Aston Martin en wist hij al drie keer op rij het podium te halen. Alonso hoopt echter op meer en zou maar wat graag nog wat overwinningen aan zijn imposante carrière toevoegen. Hij stond tot nu toe 32 keer op de hoogste trede van het podium, maar mogelijk kan hij dit aantal dit seizoen verder ophogen. Verstappen hoopt het voor hem.

Verstappen hoopt op meer successen voor Alonso

Verstappen is erg onder de indruk van Alonso en denkt dat de prijzenkast van de Spanjaard geen goede weerspiegeling is van de kwaliteiten van de tweevoudig wereldkampioen. "Ik denk dat Fernando sowieso al veel meer races had moeten winnen dan wat hij nu gedaan heeft", zo wordt de coureur van Red Bull Racing geciteerd door het Britse Express. "Ik vind dat hij veel meer verdient." Verstappen zou dan ook blij zijn wanneer Alonso eindelijk zijn 33e overwinning binnenhaalt. "Ik zou heel blij zijn als hij nummer 33 zou winnen."

Als Alonso dit seizoen wat wil winnen, zal hij onder meer moeten afrekenen met de uiterst dominante Red Bull van Verstappen. Of dit gaat lukken, moet nog blijken, maar Verstappen zou het hem gunnen. "Ik zou hem in zekere zin ook graag meer zien winnen. Dus we zullen zien in de komende races", zo besluit de 25-jarige Limburger.