Red Bull-woede om Russell: “Dit soort fratsen eigenlijk nergens voor nodig”

George Russell heeft voor veel irritatie gezorgd bij het team van Red Bull met zijn gedrag tijdens de Grand Prix van Canada. Vooral Red Bull-simulatorrijder Rudy van Buren was niet te spreken over de manier waarop Russell probeerde Verstappen te laten straffen.

“Als je zulke trucs nodig hebt om punten van anderen af te pakken, moet je eens goed naar jezelf kijken. Win het gewoon op de baan”, begint de Nederlander stellig. De aanleiding was een moment achter de Safety Car: Russell remde uit het niets overdreven hard, waardoor Verstappen hem voorbijreed; iets dat officieel niet mag. Russell meldde dit gelijk op de radio, mogelijk in de hoop dat Verstappen een straf zou krijgen en hierdoor de 'thuisrace' in Oostenrijk moest missen. De stewards besloten uiteindelijk niets te doen, maar de Nederlander, die al op 11 strafpunten staat, had zo makkelijk een raceban kunnen oplopen. “Omdat de camera erop stond, was ik al geïrriteerd, maar achter de schermen nog meer”, erkent Van Buren over het incident.

Mening Van Buren aangesterkt

Ook ex-coureur Ralf Schumacher liet zich uit over Russells aanpak: “George liet Max duidelijk zien met zijn remactie achter de safety car: ‘Ik ken de regels ook en ik kan het ook’. Maar het was niet ver van een overtreding verwijderd. Zelfs Verstappen zou dit anders hebben aangepakt, wat galanter.” Volgens Schumacher laat Russell hiermee wel zien dat hij koste wat kost wil winnen: “Maar hij laat bovendien zien dat hij alles zal proberen om te winnen, met alle middelen die hij heeft.”

'Russell had deze vreemde actie geeneens nodig'

Van Buren begrijpt vooral niet waarom Russell deze actie nodig had. “Dat is precies het punt. Hij had een geweldige race, deed alles goed, spaarde op het juiste moment zijn banden en nam weer afstand als het moest. Je teamgenoot wordt derde, en dan zijn dit soort fratsen eigenlijk nergens voor nodig.”

