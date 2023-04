Brian Van Hinthum

Woensdag 12 april 2023 11:28

George Russell en tennislegende Novak Djokovic spraken op dinsdag met elkaar op de Monte Carlo Country Club, waar momenteel het ATP 1000-toernooi van Monte Carlo gespeeld wordt. De Serviër gooide een gevoelig onderwerp in de Formule 1 op, waar Russell veelzeggend op lijkt te reageren.

Russell geniet momenteel net als alle andere coureurs van een heuse lentestop, daar de Grand Prix van China is weggevallen en we dus te maken hebben met een gat van vier weken tussen de afgelopen race in Melbourne en de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Mercedes-coureur is teruggekeerd richting Monaco, waar hij op dinsdag aanwezig was op de tennisclub om een wedstrijd van 22-voudig Grand Slam-winnaar Djokovic bij te wonen. De Serviër won zijn partij van de Russische qualifier Ivan Gakhov met 7-6 en 6-2 in sets.

Verbazing bij Djokovic

Na afloop had het topsport-duo de gelegenheid om samen wat woorden te wisselen. Nadat Russell en Djokovic het eerst een tijdje over de net gespeelde tenniswedstrijd hebben gehad, vraagt de man uit Belgrado naar de situatie van Russell: "Wat is je volgende ronde? Waar gaan jullie heen voor de volgende?" Russell reageert: "De volgende race is in Azerbeidzjan. We komen net terug uit Melbourne." De reactie van Russell zorgt voor enige verbazing bij Djokovic, die zich hardop afvraagt hoe lang het duurde voor de Mercedes-coureur herstelde na Melbourne, kijkende naar de tijdsverschillen.

Vreemde kalender

Russell reageert: "Melbourne is een killer. Het duurt ongeveer een week om weer de oude te zijn. Eigenlijk zouden we volgende week naar China gaan, maar nu hebben we een paar weken vrij. Dan komt Azerbeidzjan en begint het seizoen echt. Daarna is Miami." Djokovic kan zijn oren bijna niet geloven en vraagt zich hardop af waarom de kalender in de Formule 1 niet in een veel logischere volgorde qua continenten wordt gepland. GDPA-voorzitter Russell moet lachen: "Nee, nee, nee. We hebben een aantal gesprekken hierover gevoerd. Op dit moment zijn we links, rechts en in het midden tegelijk", geeft Russell een duidelijk antwoord over de onvrede bij coureurs over de huidige kalender.