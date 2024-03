Momenteel wordt er gestreden om de uitzendrechten van F1 in Nederland voor het seizoen 2025 en daarna, waarbij het gaat tussen Viaplay en VodafoneZiggo. VodafoneZiggo zou tijdens de eerste biedingsronde een hoger bod bij de FOM hebben neergelegd. Robert Doornbos, analist bij Ziggo Sport, geeft zijn standpunt over de huidige situatie.

Bij de Oranjezondag op SBS 6 vraagt presentatrice Helene Hendriks naar de stand van zaken omtrent de uitzendrechten. Doornbos, zelf voormalig coureur in F1, geeft een korte update over de situatie vanuit zijn standpunt. "De rechten zijn aan het einde van het jaar voorbij. Elke keer worden ze voor drie jaar ingekocht door Ziggo of Viaplay, de twee spelers die het kunnen uitvechten met elkaar. Ik heb daar geen invloed op, al zou ik dat heel graag willen."

Doornbos over vorige periode uitzendrechten Ziggo Sport

Doornbos is ook eerlijk. De Nederlander denkt dat de spanning, zoals de vorige periode van de uitzendrechten bij Ziggo Sport was, de komende tijd niet terug gaat keren. "Het gevoel wat wij hadden bij Ziggo, wat we de eerste negen jaar hebben meegemaakt tot en met 2021 toen Max (Verstappen) kampioen werd in de allerlaatste ronde van de allerlaatste race, die euforie ga je niet meer krijgen. Ik geloof dat er toen vijf miljoen mensen keken. Ik zat toen van top tot teen onder de champagne en reed de A1 af naar huis om door te gaan naar Humberto, en een agent hield mij aan. Hij vroeg: "Heb je gedronken toevallig?" Ik zei nee, waarna hij vroeg waarom de auto zo naar champagne stonk. Toen zei ik: "Heb je de uitzending niet gezien? Max (Verstappen) is wereldkampioen geworden!" Dat gevoel krijg je nooit meer."

Jezelf uitdagen tijdens dominantie Verstappen

Doornbos erkent dat Verstappen momenteel F1 domineert. "Wat er nu aan het gebeuren is, is wel heel dominant ja." De vraag die vervolgens aan de Nederlander wordt gesteld, is hoe hij zichzelf zou kunnen opladen mocht Ziggo Sport de rechten weer in handen krijgen vanaf 2025. "Dan moet je jezelf uitdagen. Je moet weer naar het circuit toe, je moet de verhalen van het circuit horen. Die waren er genoeg overigens bij Red Bull de afgelopen dagen natuurlijk, maar je moet dan uit de studio om af en toe dan wel het gevoel te krijgen. Maar als er een dominante periode komt, zoals we gehad hebben met Schumacher en Hamilton en nu met Verstappen, tja. De een vindt het leuk en de ander vindt het wat minder leuk. Je kunt er alleen maar respect voor hebben, wat hij presteert."

