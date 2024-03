Viaplay Nederland-CEO Roger Lodewick sluit niet uit dat er in de toekomst verschillende - in prijs variërende - pakketten worden aangeboden op de streamingdienst. Bijvoorbeeld een pakket met advertenties of een pakket met alleen toegang tot de Formule 1. Dit is echter niet iets voor de korte termijn.

Viaplay is sinds 2022 de rechtenhouder van de Formule 1-uitzendingen in Nederland. Een abonnement op de streamingdienst kost momenteel 15,99 euro per maand, in mei wordt dit verhoogd naar 17,99 per maand. Tot 11 maart aanstaande is er nog de mogelijkheid om voor 12,79 euro een jaarabonnement af te sluiten. Hierna verdwijnt deze optie. Hiermee krijgen abonnees toegang tot het gehele aanbod van Viaplay, bestaande uit onder andere de Formule 1, grote voetbalcompetities en films en series. Ook krijgt men toegang tot F1 TV Pro. Voor wie enkel geïnteresseerd is in het kijken van de koningsklasse, is Viaplay daarmee echter niet per se goedkoop.

Prijsverhoging Viaplay

Op de vraag van GPFans waarom de abonnementsprijs opnieuw wordt verhoogd en waarom de jaarabonnementen eruit gaan, vertelt Viaplay Nederland-CEO Roger Lodewick: "Wij moeten ons ook aanpassen aan de verhogingen van de rechten in de markt. Om onze business goed te blijven runnen, moeten we helaas die prijsverhoging doen. Dat is iets waar we de mensen drie maanden van tevoren over willen informeren, zodat ze zichzelf aan kunnen passen, mocht dat mogelijk zijn." Hij vervolgt: "En daarnaast zeggen we ook: je kunt vanaf nu tot een jaar erna voor 12,79 euro [per maand] een [jaar]abonnement krijgen. Dat is een hele mooie prijs, en dan krijg je F1 TV Pro er ook nog bij. Er is nu gewoon een heel mooi aanbod. Ik wil mensen de kans geven om dat nu te nemen tegen een hele mooie prijs, of je kunt tegen een hogere prijs de flexibiliteit hebben dat je iedere maand kan opzeggen."

In kosten variërende pakketten

Of er in de toekomst een Formule 1-pakket aangeboden wordt, waarbij men alleen toegang krijgt tot de Formule 1 tegen een lagere prijs, weet Lodewick nog niet: "Maar ik wil wel gaan kijken naar... We hebben momenteel één aanbod in de markt", klinkt het. "Als je naar andere providers kijkt, denk ik dat zij meer opties hebben. Ik wil wel gaan kijken of we andere soorten pakketten kunnen gaan aanbieden in de toekomst. Maar hoe ik dat ga doen of wanneer dat is... Dat is niet iets voor de nabije toekomst, maar wel iets voor, laat ik het zo zeggen, het jaar erna of zo. Daar willen we over na gaan denken. Sommigen bieden bijvoorbeeld de optie tot advertenties, of inderdaad verschillende soorten pakketten. Maar dat is meer iets voor de toekomst en iets waar we een keer goed over na moeten denken, dan iets wat we nu gaan doen. Voor dit jaar is dit het pakket dat wordt aangeboden."

Bekijk hieronder het volledige interview met Viaplay Nederland-CEO Roger Lodewick

