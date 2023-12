Lars Leeftink

Het seizoen 2024 begint voor een paar raceklassen in januari al met verschillende categorieën die aan het nieuwe seizoen beginnen. Andere raceklassen beginnen in de maanden daarna aan het nieuwe seizoen. Een overzicht van wanneer alle raceklassen in 2024 gaan beginnen.

Zoals alom bekend gaat de Formule 1, met Max Verstappen, op 2 maart beginnen met de Grand Prix van Bahrein. Vervolgens zal het seizoen, dat 24 races kent, duren tot 8 december. Mocht dit hele seizoen zonder afgelastingen uitgereden worden, dan is dit het langste F1-seizoen met de meeste aantal races in de geschiedenis van de koningsklasse. F2 en F3 zullen ook op 2 maart van start gaan in Bahrein. Toch zijn er naast F1 zat andere raceklassen.

Dakar Rally

Het auto- en motorsportseizoen wordt zoals altijd geopend door de Dakar Rally. Van 5 [proloog is op 5 januari] tot 19 januari worden er twaalf etappes gereden door het zware landschap in Saoedi-Arabië. Vorig jaar was er veel Nederlands succes, maar waren er ook veel crashes, sommige zelfs met slachtoffers als gevolg. Ook in 2024 zullen er weer veel Nederlanders mee gaan doen aan de zwaarste race op aarde.

Formule E

De eerste raceklasse die aan het seizoen 2024 gaat beginnen is, zoals meestal het geval is, de Formule E. De elektrische raceklasse zal in 2024 naast Robin Frijns ook weer Nyck de Vries als Nederlander in huis hebben. Zo is er dus genoeg reden voor Nederlandse fans om naar de races te kijken. Op 13 januari begint het seizoen met de race in Mexico Stad. De laatste race zal zijn op 21 juli in Londen.

WRC

Het World Rally Championship begint ook in januari al. De coureurs, die elk raceweekend weer hun leven wagen door op bizarre snelheid enorm lastige wegen te trotseren, zullen het seizoen beginnen in Monaco, waar van 25 tot en met 28 januari gereden zal worden om het seizoen te openen. Het seizoen zal duren tot 24 november, als de laatste rally - in Japan - verreden wordt.

NASCAR

Het NASCAR-seizoen 2024 begint op 5 februari met de Busch Light Clash, waarna het seizoen zal duren tot 10 november. Dan staat de NASCAR Cup Series Championship op het programma. De Playoffs beginnen op 8 september al. Het zal wederom een seizoen zijn waarin geen Nederlanders actief zijn.

Superbikes

De superbikes, met Michael van der Mark als enige Nederlander, begint op 23 februari aan het seizoen. Op 25 februari wordt de Grand Prix van Australië verreden. Het seizoen, met onder meer een race op het circuit in Assen, zal duren tot 13 oktober en in totaal twaalf raceweekenden kennen met twee races per weekend.

WEC

Vervolgens duurt het even voordat er een raceklasse weer met een seizoen begint. Het World Endurance Championship begint vervolgens op 2 maart namelijk aan het seizoen door te racen in Qatar. Het seizoen heeft in totaal acht races, met de laatste in Groot-Brittannië op 2 november en de 24 uur van Le Mans (15-16 juni) als de meest bekende race op de kalender. In deze raceklasse zullen behoorlijk wat Nederlanders en bekende coureurs mee gaan doen.

Moto3, Moto2 en MotoGP

Op 10 maart start het seizoen in de Moto3, Moto2 en MotoGP. De Grand Prix van Qatar zal voor de drie raceklassen het begint van het seizoen zijn, met ook in 2024 weer coureurs als Collin Veijer, Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsnyder die in actie zullen komen in de Moto3 of Moto2. In de MotoGP zullen geen Nederlanders actief zijn. Het seizoen duurt tot 17 november.

IndyCar

Op 10 maart wordt ook het seizoen in IndyCar geopend, een seizoen waarin Rinus VeeKay wederom actief zal zijn en de Nederlandse eer hoog gaat houden. De Grand Prix van St. Petersburg zal de opening van het seizoen zijn, een seizoen dat duurt tot 15 september. Het seizoen zal dan met de Big Machine Music City Grand Prix in Nashville afgesloten worden.

DTM

Op 27 april begint de DTM als een van de laatste raceklassen aan het seizoen 2024. Dan staat de eerste race van het seizoen op het programma in Oschersleben. Het seizoen zal duren tot 20 oktober en in totaal acht races kennen, waaronder een race op het circuit in Zandvoort.