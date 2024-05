VeeKay na straf en P9 tijdens Indy 500: "Je komt naar Indianapolis om te winnen"

Daar waar Josef Newgarden na een spectaculair slot Pato O'Ward versloeg om de 2024 Indy 500 te winnen, moest Rinus VeeKay het na een moeizame start en een straf doen met P9. Volgens de Nederlander zat er niet veel meer in.

In gesprek met Ziggo Sport geeft VeeKay aan dat er niet meer in bleek te zitten dan P9. "Je moet alles eruit halen wat er in zit, maar er zat niet meer in vandaag. Je hebt in Indy altijd een paar speciale auto's die heel hard lopen. Ik zat op een gegeven moment in een dikke slipstream en alsnog reden ze bij me weg. Ik kon daardoor geen acties maken en op een gegeven moment ging ik er met een soort alles of niets pogingen héél dicht achter zitten, om te kijken of ik toch niet in die bubble kon komen, maar negen van de tien keer ging ik dan een beetje wijd en kwam er iemand voorbij. Maar ik wilde niet dat het daar aan lag. Want of je nu tweede wordt in deze race of tiende, dat maakt uiteindelijk helemaal niks uit. Je komt hier om te winnen, maar ik ben heel tevreden, hoor."

VeeKay over pitstops in IndyCar

De pitstops in IndyCar gaan langzamer en vooral chaotischer dan in de Formule 1, weet ook VeeKay. Dit zorgt soms voor verbazing als er beelden worden getoond van deze stops. Vaak worden er ook straffen uitgedeeld omdat er incidenten plaatsvinden tijdens deze pitstops. "In Nederland zijn onze pitstops iets waar men de haren bij vasthoudt, maar die gingen goed", aldus VeeKay. "We hebben mensen gepakt in de pitlane en hebben een goede strategie aangehouden om terug te komen van een in mijn ogen hele zware penalty voor een klein tikje in pitlane."

VeeKay oneens met straf tijdens Indy 500

Dankzij deze straf was VeeKay in het nadeel, maar zelf is hij het niet helemaal eens met de straf die hij kreeg. "Je tikt iemand aan en dat maakt het tot een unsafe release, maar het is niet zo dat iemand net als vorig jaar met Alex Palou in de muur staat. Ja, normaal ga je dan naar achteren, maar ik hoorde ook dat Callum Ilott iets soortgelijks had gedaan en geen straf kreeg. Jammer, maar uiteindelijk heeft het daar niet aan gelegen. We hadden gewoon niet helemaal de pace om te winnen. Ik denk dat ik vooral over een uur wel tevreden kan zijn, maar nu kijk ik nog wat jaloers naar Josef Newgarden [winnaar Indy 500]."

