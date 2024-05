De marshalls die tijdens de F1 Grand Prix van Monaco ervoor hebben gezorgd dat de achtste race van het seizoen weer door kon gaan na de crash van Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg, hebben daarna bij sommige fans geen goede beurt gemaakt.

De historische race in Monaco begon met een chaotische eerste ronde, waarin onder meer Oscar Piastri en Carlos Sainz met elkaar in aanraking kwamen, de twee coureurs van Alpine - Pierre Gasly en Esteban Ocon - elkaar bijna uit de race reden en de FIA uiteindelijk alleen besloot Ocon te bestraffen en een gridstraf voor de volgende race in Canada te geven. Toch was het grootste incident, waar niemand uiteindelijk een straf voor kreeg, die van Pérez, Magnussen en Hülkenberg na de eerste bocht. Magnussen zat rechts, op het slingerende stuk omhoog na de eerste bocht, en dacht dat er ruimte was om langs Pérez te gaan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner vernietigend na crash Pérez in Monaco: 'Niet alleen zijn eigen race vernield!'

Crash Magnussen, Pérez en Hülkenberg in Monaco

Dit ging echter niet, waarna Pérez de racelijn leek te houden en tegen de Deen aanreed. Zowel Magnussen als Pérez zouden vervolgens crashen, met als gevolg dat ook Hülkenberg werd meegenomen in de crash. Achteraf vond het merendeel dat Magnussen fout zat, inclusief Red Bull-teambaas Christian Horner, Pérez zelf en adviseur Helmut Marko, terwijl Magnussen vond dat Pérez fout zat en hem niet genoeg ruimte gaf aan de rechterkant. Er werden hoe dan ook geen straffen uitgedeeld door de FIA, wat vooral voor Magnussen goed nieuws was. De Deen zit namelijk twee strafpunten af van een schorsing.

OOK INTERESSANT: Marko over prijskaartje crash Pérez in Monaco: "Dat is een enorme handicap voor ons"

Marshalls stellen deel F1-fans teleur

De marshalls hadden de tijd nodig om alle troep op de baan op te ruimen en de drie auto's van de baan te halen. Daardoor kwam er een rode vlag, zodat de marshalls hun werk konden doen. De marshalls besloten echter ook met de 'auto' van Pérez, in zoverre het nog een auto was, op de foto te gaan. Het moment is te zien op beelden die op social media circuleren, beelden waarop ook de auto's van Haas staan. Daar hebben de Marshalls echter een stuk minder interesse in dan in de auto van Red Bull. Een paar fans konden de actie niet waarderen, met reacties als 'zeer respectvol...', 'onacceptabel' en 'vandaar dat het zolang duurde voordat de race herstart kon worden'. Veel fans konden er ook de humor wel van inzien.

Gerelateerd