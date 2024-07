Afgelopen weekend werden er niet één maar twee races van de IndyCar Series verreden op het 1.439-kilometerlange baantje van Iowa Speedway. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout sleepte zijn eerste top vijf-resultaat van het seizoen binnen op zaterdag en volgde dat op met nog een top tien-finish op zondag.

Omdat Iowa Speedway deels geasfalteerd was en omdat de auto's zwaarder zijn geworden met het nieuwe hybridesysteem, dat vorige week op Mid-Ohio was geïntroduceerd, was het relatief gezien erg lastig inhalen op de zogeheten short track. Pitstops en waar je je uiteindelijk bevond op de baan waren dus ontzettend belangrijk. Scott McLaughlin pakte Colton Herta bij een van de herstarts net voor ronde 100 van 250 en gaf de leiding niet meer uit handen. De Penske-coureur won Race 1 voor Pato O'Ward, Josef Newgarden en Scott Dixon. VeeKay reed uitstekend van P13 naar P5 voor zijn eerste top vijf-resultaat van 2024. Kampioenschapsleider Álex Palou stelde teleur en crashte uit de wedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is hoe je de aankomende Grand Prix van Hongarije gratis op tv kan bekijken

Koprol van Robb

In Race 2 kwam Will Power op de eerste positie terecht dankzij de pitstopstrategie en verdiende zo zijn eerste overwinning op een oval in bijna vijf jaar tijd. Palou maakte het op de zondag goed door tweede te finishen voor McLaughlin, Dixon en Herta. VeeKay was als vijftiende begonnen en maakte opnieuw plekken goed. De Nederlander werd negende achter de eerdergenoemde top vijf-mannen, O'Ward, Newgarden en Graham Rahal. VeeKay profiteerde van een crash in de laatste ronde. Alexander Rossi viel stil en Sting Ray Robb kon de Arrow McLaren niet ontwijken en vloog door de lucht. Ook Kyle Kirkwood en VeeKay's teambaas Ed Carpenter raakten betrokken. Robb werd naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek, maar de AJ Foyt Racing-coureur bleek ongedeerd.

A look at the multi-car incident on the final lap at @IowaSpeedway.



Alexander Rossi, Ed Carpenter and Kyle Kirkwood have been seen and released. pic.twitter.com/EWvkQFSbhZ — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) July 14, 2024

OOK INTERESSANT: Verstappen wijst naar letsel na crash met Hamilton op Silverstone in 2021

Veruit beste weekend

VeeKay was tevreden met zijn weekend op Iowa Speedway. "Ik ben niet alleen blij met vandaag, maar ook blij met het hele weekend," begon de 23-jarige uit Hoofddorp tegenover Frontstretch. "Een vijfde plaats en een negende plaats - dat is veruit ons beste weekend tot nu toe. Het is mooi om zoveel punten te scoren, een prima beloning voor de jongens die mij zo'n goede pitstop hebben bezorgd. We hebben een paar races gehad waarin we steeds mechanische problemen hadden en dat schaadt hun zelfvertrouwen. Om dan in een weekend als dit zo te presteren, dat is waar ze hiervoor zijn. Het is geweldig voor de jongens, en ook voor mezelf, het hele team."

Gerelateerd