Max Verstappen heeft onthuld dat de klapper in Copse in 2021 op Silverstone, veroorzaakt door Lewis Hamilton, hem letsel heeft opgeleverd. Zo had de Nederlander na de crash van ongeveer 51G moeite met zijn zicht.

De Grand Prix van Groot-Brittannië in 2021 was er ééntje met een vervelende afloop voor Verstappen. Zo was de Nederlander dat seizoen aan het knokken met Hamilton voor de wereldtitel. Eerder dat weekend vond de sprintrace plaats en het duo was veelvuldig met elkaar aan het strijden voor de koppositie, waarbij Verstappen als winnaar uit de bus kwam. Een dag later stond de grote prijs van Groot-Brittannië op het programma en toen het duo aankwam in de bocht Copse, tikte de Brit zijn Nederlandse rivaal van de baan en na de klapper van 51G kon Verstappen zelfstandig zijn RB16B uitklimmen, maar moest hij daarna wel even naar het ziekenhuis voor controle. Hamilton kreeg een straf van tien seconden, al kon hij ondanks deze straf nog wel zijn thuisrace winnen.

Werd wazig voor de ogen

In The Red Bulletin legt Verstappen uit dat hij door de impact van de crash last had van zijn zicht. "Sinds mijn crash in Silverstone heb ik last van zichtbaarheidsproblemen, vooral op golvende circuits of circuits met veel reclameborden langs de baan. In deze race [Grand Prix van de Verenigde Staten 2021] vocht ik niet alleen tegen Lewis, maar ook tegen wazige beelden." Het werd zelfs zo erg dat Verstappen overwoog om de wedstrijd te staken, zo vertelt hij: "Het was alsof je met 300 km/u in een speedboot reed! Ik heb dit nog nooit eerder gezegd, maar het was een paar ronden lang zo erg dat ik serieus overwoog om de auto uit te schakelen. Het enige wat hielp, was me concentreren op mijn ademhaling terwijl Lewis in mijn nek zat te hijgen." Uiteindelijk wist Verstappen de zevenvoudig kampioen in Austin achter zich te houden: "Een belangrijke overwinning die ik hard nodig had in de strijd om het kampioenschap."

