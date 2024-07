In de IndyCar heeft wederom een enorme crash plaatsgevonden, nadat het tijdens het vorige raceweekend ook al goed misging. In de straten van Toronto klapten meerdere auto's hard op elkaar, waarbij er ook een bolide door de lucht schoot, in de muur klapte en vervolgens ondersteboven weer op het asfalt terechtkwam. Gelukkig bleef iedereen ongedeerd.

De horrorcrash vond plaats kort nadat wedstrijdleider Corton Herta het begin van ronde 73 had ingeluid. In de eerste bocht was het Patrick O'Ward die het startsein gaf voor wat resulteerde in een gigantische ravage. De ene na de andere auto maakte een klapper, waarbij het met name schrikken was voor Santino Ferrucci. De Amerikaan reed vol over de voorvleugel van de al gestrande O'Ward en werd hierdoor volledig gelanceerd. Zijn auto klapte in de hekken en kwam vervolgens ondersteboven weer op het asfalt terecht. De marshalls gingen direct bij hem kijken, maar gelukkig kon het duimpje omhoog al snel worden opgestoken. Ook de overige coureurs bleven wonder boven wonder ongedeerd.

Bekijk hieronder de beelden van deze gigantische IndyCar-crash:

ENORME CRASH! 🤯

Het gaat volledig mis in ronde 73 van de ‘Streets of Toronto’ 😬💥#ZiggoSport #IndyCar pic.twitter.com/uyLdb2NXQh — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) July 21, 2024

