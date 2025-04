Rinus VeeKay heeft in IndyCar een moeizaam weekend achter de rug. De Nederlander begon zondag vanaf P25 en zou uiteindelijk nog naar P19 kunnen rijden. Heel tevreden over de auto was VeeKay echter niet.

VeeKay staat na drie races nu zestiende in het kampioenschap met 46 punten door een negende, zeventiende en negentiende plaats tot nu toe dit seizoen. VeeKay blikt terug op het afgelopen raceweekend in IndyCar, het derde raceweekend van het seizoen 2025. "Dit weekend was wat moeilijker dan de vorige twee. Gestart als vijfentwintigste na een lastige kwalificatie, dan zou je denken – op een stratencircuit kom je nog wel een gele vlag tegen en kunnen we spelen met strategie, maar die vlieger ging niet op. We zijn constant gebleven en het tempo zat er prima in, want ondanks de negentiende plaats ben ik in de lead lap gefinisht. In dit uitgerekte veld zat er niet meer in."

VeeKay zag auto niet snel genoeg zijn

VeeKay vervolgt: “Dit weekend was de auto niet snel genoeg en dan is het wat het is. Soms gaan we dit soort weekends hebben en daar moeten we ook mee om kunnen gaan. Het zal niet ieder weekend een gooi naar de top-tien worden, daar is IndyCar veel te competitief voor. Hoe gek het misschien klinkt, ben ik wel tevreden met de prestatie van ons team tijdens de race. Dat komt omdat we het maximale eruit hebben gehaald. We wisten dat het moeilijk ging worden, maar hebben onze hoofden koel gehouden en geen fouten gemaakt. Dat is belangrijk, want het geeft ons extra moed voor weekends waarin onze snelheid beter is. Schouders eronder en op naar de volgende race.” Op 4 mei gaat VeeKay weer in actie komen als IndyCar naar Alabama gaat.

