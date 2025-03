Een nieuw seizoen in de IndyCar is weer van start gegaan en Rinus 'VeeKay' van Kalmthout maakt opnieuw deel uit van de grid, maar nu bij Dale Coyne Racing. De Nederlander kwam als negende over de streep in de Grand Prix van St. Petersburg, een resultaat waar hij trots op mag zijn.

VeeKay was de 27e en laatste coureur om bevestigd te worden voor een IndyCar-zitje in 2025. Hij was eind vorig jaar plotseling ontslagen bij Ed Carpenter Racing, waar hij vijf seizoenen had doorgebracht, toen de meeste teams al bezet waren. Hij legde uit dat het voelde alsof hij bij het grofvuil was gezet. Dale Coyne Racing besloot VeeKay een kans te geven en dus stond hij, met minimale voorbereiding, toch op de grid voor de stratenrace in St. Petersburg. Niet alleen bezorgde hij zijn nieuwe team een eerste top tien sinds Portland 2023, maar hij finishte ook nog eens voor Alexander Rossi, degene die zijn stoeltje had overgenomen bij Ed Carpenter Racing.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ziggo Sport lanceert eigen raceteam met Ferrari voor GT World Challenge en Le Mans

Erg tevreden

"Een topweekend!", klinkt VeeKay jubelend vanuit Florida. "Het begon wat stroef in de eerste vrije training, we moesten de auto echt even flink onder handen nemen, maar na de aanpassingen kwamen we goed uit de verf. Voor wat betreft de kwalificatie was het mijn doel om de Fast 12-sessie (Q2) te halen en dat lukte, dus dat resultaat stemde ons al erg tevreden. Om vervolgens tijdens de race nog drie plaatsen winst te boeken en verantwoordelijk te zijn voor de eerste toptienfinish van Dale Coyne Racing in meer dan een jaar, dat is gewoon geweldig."

© Rinus VeeKay PR

OOK INTERESSANT: Horner steunt plan FIA-president: "Daardoor krijg je het echte geluid van Grand Prix-racen terug"

Leren tijdens de race

De race telde 100 ronden en dat bleek een flinke uitdaging: "Het was echt bijzonder zwaar!", vervolgde de 24-jarige uit Hoofddorp die voor het eerst in zijn carrière niet met de Chevrolet-krachtbron reed. "Tijdens de race was ik natuurlijk ook aan het leren. Dit was mijn eerste IndyCar-race met een Honda-motor en die vraagt een heel verschillende aanpak om wat betreft bijvoorbeeld het brandstofverbruik, dan wat ik gewend was. Ook de bandenslijtage wordt door andere factoren gekenmerkt. Het is daarom echt fantastisch om te beginnen met een negende plek in dit supercompetitieve veld. Ik denk dat er weinig IndyCar-volgers zijn die dit resultaat voor mogelijk hadden gehouden."

Gerelateerd