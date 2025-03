Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat een eventuele terugkeer van de V10-motoren een 'interessant concept' is. Vanaf 2026 zal de power unit veel meer leunen op de elektrische componenten, maar de FIA overweegt in het tijdperk daarna terug te keren naar het gillende geluid van de V10-krachtbronnen.

Tijdens het F1 75-evenement opperde FIA-president Mohammed Ben Sulayem het idee van een mogelijke terugkeer van de V10-motoren. De koningsklasse stopte in 2006 met deze power units en schakelde over op V8-motoren. In 2014 maakten de hybride power units hun debuut. Toch is er hoop voor fans die terug willen naar het oude geluid van de Formule 1, want innovaties met duurzame brandstoffen zorgen ervoor dat de V10-motoren op den duur mogelijk weer kunnen terugkeren.

Artikel gaat verder onder video

Ontwikkeling duurzame brandstoffen

Horner startte in 2005 in de Formule 1 en maakte het laatste seizoen met de V10-krachtbronnen nog mee. Tegenover de internationale media verklaart de teambaas: "Persoonlijk, maar ook vanuit het perspectief van de sport, kijkend naar wat de volgende power unit in de Formule 1 zou moeten zijn na deze generatie... Ja, ik denk dat er steeds meer nieuwe mogelijkheden ontstaan, vooral als we kijken naar de ontwikkeling van duurzame brandstof." Zo ziet Horner wel een opening.

De liefhebber schreeuwt om terugkeer van gillende motoren

Daarnaast zijn er momenteel al vraagtekens over de power unit die vanaf volgend jaar zijn intrede maakt. "Ik denk dat we onbedoeld met een peperdure en ook heel complexe krachtbron komen te zitten vanaf 2026. De pure liefhebber in mij zou met alle liefde terugkeren naar de V10-power unit, maar dan op een verantwoorde manier en met duurzame brandstof. Daardoor krijg je het echte geluid van Grand Prix-racen weer terug. Het is een zeer interessant concept, maar ook eentje om naar uit te kijken na het nieuwe reglement," aldus Horner.

Sebastian Vettel liet in 2022 zien hoe snel de ontwikkeling gaat. Zo zette hij dat jaar de Williams FW14B van Nigel Mansell in Silverstone aan het werk. Die wagen heeft ook een V10-motor, maar draaide in 2022 op duurzame brandstoffen. Bekijk de beelden hier.

