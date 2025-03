Rinus VeeKay was op weg naar een toptienfinish in de tweede ronde van het IndyCar-seizoen 2025, maar uiteindelijk werd het P17 in de The Thermal Club Grand Prix. De Nederlander had het in de laatste stint erg lastig en maant zijn team Dale Coyne Racing om opzoek te gaan naar een verklaring.

VeeKay had zich als dertiende gekwalificeerd op het listige Zuid-Californische baantje, gelegen in de bloedhete Coachella Valley en Colorado Desert. Hij kwam goed weg bij de start en maakte zo'n vijf posities goed. Het werd in de slotfase van de wedstrijd een uitdaging om als kijker de race te volgen, omdat het signaal lange tijd overal was weggevallen. Niemand, zelfs niet bij FOX in de Verenigde Staten, kon de beelden zien en de live timing was ook verdwenen. Bij de tweede pitstop bleek VeeKay om een setje van de harde, zwarte band te hebben gevraagd, maar Dale Coyne Racing zette hem op een scuffed (band die al één à twee ronden is ingewerkt) setje van de zachte, rode compound. Door later nog een pitstop te maken voor nieuwe zachte banden, kon VeeKay terugkomen van P24 naar P17.

Complete stint op koude banden

"Een moeilijke race", concludeerde de Hoofddorper op The Thermal Club. "We waren onderweg naar een top tien, ik voelde me heel sterk tijdens de eerste twee stints. Voor de derde stint was het twijfelen: ik gaf aan dat ik het liefst nieuwe blacks wilde, maar mijn teamleiding zag een aantal tegenstanders op gebruikte reds naar buiten gaan dus deden wij dat ook. Ik weet niet wat er mis was, maar vanaf het moment dat ik de pits uitreed, had ik geen grip, helemaal nul. Het was alsof ik een complete stint op koude banden reed! Ik heb weleens meegemaakt dat banden van de cliff vallen, dan moet je één of twee rondjes doorbijten, maar in dit geval was het de volledige stint, twaalf ronden lang."

© Rinus VeeKay PR

Schade beperkt gehouden

"We moeten op zoek naar een verklaring, want dit mag niet gebeuren. Ik heb in die stint ontzettend veel tijd verloren", vervolgde VeeKay. "Met nieuwe rode banden, en een grote fuel save, omdat ik natuurlijk vroeger binnen kwam dan gepland, hebben we op zich de schade beperkt gehouden met P17. Met de punten van St. Pete erbij sta ik momenteel op de dertiende plek in het kampioenschap. Het is wat het is: we trekken onze lessen uit vandaag en nemen de positieve zaken mee naar de volgende race. Focus op Long Beach en gas erop!"

