Max Verstappen staat een belangrijke week te wachten, want hij zal de Red Bull-fabriek bezoeken om de huidige problemen met de RB21 te bespreken. Na een weekend van schade beperken in China, waar hij ondanks problemen slechts één punt minder scoorde dan Lando Norris, wil de Nederlander nu echt aan de slag. Verstappen wil samen met zijn team de zwakke plekken van de auto in kaart brengen en aanpakken.

Helmut Marko, adviseur bij Red Bull Racing, gaf in de paddock van Shanghai zijn visie op de race. Volgens de Oostenrijker was de start ongelukkig en speelde de voorzichtigheid in de eerste stint een rol. Maar er moet wel hard gewerkt worden om de prestaties te verbeteren, zo benadrukt Marko, vooral nu McLaren zo sterk is. "We moeten hard werken. Max zal volgende week de fabriek bezoeken om te bespreken waar de zwakke plekken zitten. We moeten de auto zo snel mogelijk verbeteren, maar we weten dat het tijd gaat kosten. We hebben gezien dat het beeld per circuit en zelfs per compound kan verschillen, al zien we dat alleen McLaren op ieder circuit en op iedere compound sterk is", stelt Marko in gesprek met Motorsport.com.

Verstappen naar de fabriek

De adviseur vervolgt: "Hij erkent dat de auto op ieder circuit en iedere compound anders presteert, maar McLaren is momenteel op ieder vlak een sterke concurrent." Verstappen zelf erkent ook dat het een lastig seizoen is, maar benadrukt dat iedereen hard moet blijven werken: "Ik wist dat het dit seizoen een enorm gevecht zou worden, zelfs al om überhaupt vooraan mee te doen. We moeten met z'n allen gewoon keihard blijven werken, zo simpel is het."

Verstappen wil als team blijven pushen

Het bezoek aan de fabriek moet helpen om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Hoe snel dat kan, is echter maar de vraag. Verstappen blijft echter vastberaden: "Dat is onmogelijk te zeggen. Het kan snel gaan, maar het kan ook niet. We blijven in ieder geval volle bak werken. We moeten als team dicht bij elkaar blijven en samen pushen. Dat is wat we doen en dat weet ik ook. Ik weet namelijk dat het team voluit werkt en alles geeft, daar heb ik ook nooit aan getwijfeld. Alleen ja, we moeten proberen om de auto te verbeteren."