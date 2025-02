Rinus VeeKay was de 27e en laatste coureur om bevestigd te worden, maar hij is er ook dit jaar weer bij in de IndyCar Series. Hij is verhuisd van Ed Carpenter Racing (ECR) naar Dale Coyne Racing en vertelt over de transfer en zijn kansen in 2025.

VeeKay bracht al zijn tot nu toe vijf seizoenen in de IndyCar door bij de formatie van Ed Carpenter. Hij won in 2021 op de road course van Indianapolis en finishte vaker wel dan niet in de top 10 van de Indy 500. Toen de meeste stoeltjes al bezet waren voor dit seizoen, moest hij eind vorig jaar uit het niets zijn koffers pakken bij ECR, die de handtekeningen van Christian Rasmussen en Alexander Rossi scoorde. VeeKay beschreef het in een interview met Ziggo Sport alsof hij "bij het grofvuil gezet" was. Gelukkig kreeg hij al gauw een telefoontje van Dale Coyne die hem in oktober in de auto zette voor de officiële tests op Indianapolis Motor Speedway (IMS). Op 14 februari werd hij bevestigd als coureur voor de renstal die al sinds 1984 meedoet aan de IndyCar. VeeKay zal teamgenoten zijn met rookie Jacob Abel.

Eerste dagen bij Dale Coyne Racing

"24 uur voor de test op IMS kreeg ik ineens een belletje van Dale. Dat was eigenlijk het eerste contact", begon VeeKay bij de podcast 'Green, Green, Green!'. "We kenden elkaar natuurlijk wel van het circuit, maar dat is wat formeel. Na die test was Dale Coyne ineens voor mij de grote koploper voor seizoen 2025." Gevraagd naar het verschil tussen zijn oude werkgever ECR en nu Dale Coyne Racing, antwoordde de Hoofddorper: "De engineering is eigenlijk 100 procent anders dan vorig jaar. Alles moet nog wel even zijn draai vinden aan het begin van het seizoen, maar nu ik de eerste twee dagen in de auto heb gezeten [tijdens de testdagen op Sebring], merk je dat ze qua engineering heel simpel maar effectief zijn. Hebben we een probleem, dan lossen we het op. We gaan niet achter de computer zitten en alleen maar naar lijntjes kijken. Het is een oldschool approach en het werkt."

Grotere kans op uitschieters

VeeKay hoopt op betere resultaten bij Dale Coyne Racing. "Ik denk toch wel dat er een grotere kans is op uitschieters bij Dale Coyne, waar je een weekend hebt waar je een podium pakt of waar je echt ineens heel erg mee kan doen. Ik denk toch dat ze bij ECR op een gegeven moment constant een beetje in hetzelfde ritme zaten van top 10 tot top 15. En ik denk bij Dale Coyne dat je af en toe een beetje een eurekaweekend kan hebben."

Het IndyCar-seizoen van 2025 begint aankomend weekend met de Grand Prix van St. Petersburg in Florida. VeeKay begint dan aan zijn zesde jaar in de Amerikaanse klasse.

