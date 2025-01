Voormalig Formule 1-commentator Will Buxton laat op X duidelijk weten waarom hij de overstap naar de IndyCar maakt. De Brit stelt dat de IndyCar nu eenmaal de beste races heeft.

Buxton is sinds jaar en dag het gezicht van de koningsklasse, maar zal in 2025 hetzelfde doen, maar dan voor de IndyCar. De Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1 timmert aan de weg en liet onlangs ook al weten dat 'The Greatest Spectacle in Racing' echt alleen voor de Indy 500 is weggelegd, toen de Formule 1 met de leus flirtte tijdens de Grand Prix van Las Vegas.

IndyCar VS Formule 1

Beide klassen hebben hun voor- en nadelen. Zo komt het in de Amerikaanse raceklasse meer neer op de stuurmanskunsten van een coureur, aangezien de rijders over gelijk materiaal beschikken. In de Formule 1 komt er echter meer bij kijken, want elk team bouwt zijn eigen auto. Buxton heeft zich in de afgelopen jaren vooral laten gelden als een ambassadeur van de koningsklasse en zal die rol vanaf 2025 vertolken voor de IndyCar. Op X wordt Buxton gevraagd waarom hij de overstap heeft gemaakt, waarop er een helder antwoord komt: "Omdat IndyCar de beste races ter wereld heeft."

Because Indycar has the greatest racing on earth — Will Buxton (@wbuxtonofficial) January 16, 2025

