De voormalig fysiotherapeut van Lewis Hamilton, Angela Cullen, heeft haar Instagram-account op zwart gezet, nadat er na de laatst geplaatste foto steeds meer hints waren naar een mogelijke reünie met Lewis Hamilton.

Cullen en Hamilton waren jarenlang onafscheidelijk. Daar kwam in 2023 abrupt een eind aan, want het duo verklaarde dat het de hoogste tijd was om de vleugels uit te slaan. Toto Wolff verklaarde later dat het vooral op het verzoek van Mercedes was dat het duo uit elkaar ging. Het ging overigens altijd om een professionele relatie tussen Hamilton en Cullen, waarbij de zevenvoudig kampioen wel liet optekenen dat de Nieuw-Zeelander meer voor hem betekende, dan alleen het zijn van een fysiotherapeut.

Social media gaat op zwart

Onlangs plaatste Cullen een wat cryptische foto op haar Instagram-pagina, waarbij zij - net als Hamilton - op een skipiste terug te vinden was. Ook zij droeg een Ferrari-rode jas, maar het meest opvallende was een bord dat achterin de foto te vinden was. Daar pronkte namelijk nummer '44'; het startnummer van Hamilton. Na het plaatsen van die foto barste het gespeculeer los op social media, waarbij menig fan ervan overtuigd is dat de Kiwi binnenkort ook naar Maranello zal afreizen, om Hamilton de komende periode bij te staan. Cullen heeft zelf niet op de berichten gereageerd, maar trok de stekker uit haar Instagram-account. Waarom de Nieuw-Zeelander dat precies heeft gedaan, is op dit moment niet duidelijk.

