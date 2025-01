Cullen wekt met cryptische post geruchten over terugkeer naar Hamilton op

Sinds 2016 stond Angela Cullen aan de zijde van Lewis Hamilton bij Mercedes. Cullen vertrok echter in maart 2023, maar een nieuwe post op Instagram, heeft de geruchten over een mogelijke reünie weer aangewakkerd.

In het laatste weekend dat Hamilton bij Mercedes reed, in Abu Dhabi, was de zevenvoudig kampioen geheel in het rood uitgedost. Velen wezen naar een signaal dat de Brit gaf, door te hinten op zijn nieuwe werkgever. Momenteel geniet Hamilton van zijn winterstop en was hij op een snowboard te zien in de bergen. Cullen deelde niet lang daarna een post, waarin ook zij te bewonderen was op de skipiste. Daarbij droeg ze een felrode jas en is nummer 44 in de achtergrond te zien. De fans op social media hadden de link dan ook snel gelegd.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton spreekt waardering uit voor Cullen

Cullen was naast haar rol als fysiotherapeut ook een luisterend oor voor Hamilton. "Ze is gefocust, onbaatzuchtig, en ze maakt mijn weekenden rustig. Elke dag dat ik wakker word, ongeacht het tijdstip, is ze altijd positief – nooit, maar dan ook nooit, is ze negatief geweest. Dat is heel, heel belangrijk. Ik denk dat het in het leven belangrijk is om positieve mensen om je heen te hebben. Je kunt niet omgaan met mensen die als ballast fungeren, of met mensen die je niet inspireren om beter te worden en je niet omhoog trekken als je down bent. Je moet mensen om je heen hebben die dat voor je kunnen doen, en zij is zo iemand", zo vertelde Hamilton bij TalkSport over Cullen.

angela cullen skiing in red 🤭 pic.twitter.com/lGtV3NPpDR — sim (@sim3744) January 9, 2025

Enkele fans zien in de post van Cullen de signalen dat het duo weer samen zal gaan optrekken.

She's literally skiing on the red slope #44 🙂‍↕️🤭 — Mareike 🐎 (@mareikelike) January 9, 2025

The 44 in the background 🤔 — Sydney Greenstreet (@1gunnerfan) January 9, 2025

Hope this is not a coincidence 😄 — rifflections (@rifflections) January 9, 2025

I’m excited but I don’t want to raise my hopes up but man….it’ll be so good — Messi & L. Hamilton’s baby✨ (@_Adeife) January 9, 2025

IndyCar-avontuur

Hoewel een terugkeer naar de Formule 1 zeker niet kan worden uitgesloten, gaf Cullen in september 2024 wél aan dat zij de Formule 1 definitief vaarwel heeft gezegd. Daarnaast is Cullen tegenwoordig onderdeel van het team van coureur en landgenoot Marcus Armstrong. Laatstgenoemde gaat dit jaar zijn derde seizoen in de IndyCar beginnen bij het team van Meyer Shank Racing. Cullen is ook voor Armstrong de fysiotherapeut, al liet hij weten dat ze veel meer dan alleen dat is.

Gerelateerd